उछल-कूद कर मस्ती करते दिखे तीन नन्हे शावक, पास में बैठकर प्यार से बच्चों को निहारती रही मां बाघिन (Watch Viral Video)

Tigress and Tiger Cubs Viral Video: जंगल की दुनिया से आए दिन कई रोमांचक और दिलचस्प वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, जिन्हें देखकर काफी अच्छा लगता है और चेहरे पर गजब की मुस्कान आ जाती है. खासकर, जंगल में रहने वाले नन्हे जानवरों की अटखेलियों से जुड़े वीडियो देखना लोग काफी पसंद करते हैं. इस बीच दिल को सुकून पहुंचाने वाला एक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें जंगल में बाघ (Tiger) के तीन नन्हे शावक (Tiger Cub) उछल-कूद और दौड़ भाग के साथ मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं. वहीं पास में बैठी मां बाघिन (Tigress) बड़े प्यार से अपने बच्चों की अटखेलियों को निहार रही होती है.

इस वीडियो को आईएफएस अधिकारी @susantananda3 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. लोगों ने इस नजारे को मनमोहक बताया है. इस क्लिप के साथ कैप्शन लिखा है- हमारे जंगल से लिया गया यह दृश्य किसी भी अन्य दृश्य से बेहतर नहीं हो सकता, यह परम आनंद है. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 28.1k व्यूज मिल चुके हैं.

मस्ती करते नन्हे शावकों को निहारती मां बाघिन

No sight can beat this from our forest. Sheer bliss 💕 pic.twitter.com/OJfzpKAf78

— Susanta Nanda IFS (Retd) (@susantananda3) June 19, 2025