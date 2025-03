VIDEO: गटर के गंदे पानी से धो कर सब्जियां बेच रहा था दुकानदार! वायरल वीडियो देख लोगों का फूटा गुस्सा

हरी सब्जियां हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होती हैं. इनमें मौजूद पोषक तत्व, विटामिन, प्रोटीन और मिनरल्स शरीर को मजबूती प्रदान करते हैं. यही वजह है कि डॉक्टर भी हरी सब्जियों के सेवन की सलाह देते हैं. लेकिन हाल ही में सामने आए एक वीडियो ने लोगों को चौंका दिया है. इस वीडियो को देखने के बाद आप भी हरी सब्जियां खरीदने से पहले दो बार सोचेंगे.

महाराष्ट्र के उल्हासनगर (Ulhasnagar) के खेमानी सब्जी बाजार से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक सब्जी विक्रेता हरी पत्तेदार सब्जियों को साफ पानी की बजाय गटर के गंदे पानी से धोता नजर आ रहा है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसे देखकर लोग गुस्से में आ गए हैं.

वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि विक्रेता दूषित नाले के पानी में सब्जियां धो रहा है और उसी पानी से उन्हें तरोताजा करने के लिए छिड़काव भी कर रहा है. यह नजारा देखकर किसी का भी गुस्सा भड़क सकता है, क्योंकि इस तरह से धुली सब्जियां स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हो सकती हैं.

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं. लोगों ने इस घिनौनी हरकत को लेकर जमकर गुस्सा निकाला और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की.

WATCH | A viral video shows a vegetable vendor washing vegetables in sewer water behind a market in Ulhasnagar, Maharashtra.#ViralVideos #VegetableWashedinSewer #Maharashtra pic.twitter.com/V1mDAfDmwe

