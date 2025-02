Rottweiler Attack Video: मां ने अपने 5 वर्षीय बच्चे को कुत्ते के हमले से बचाने के लिए अपने शरीर को बनाया ढाल, देखें भयावह वीडियो

मॉस्को, 27 फरवरी: रूस के येकातेरिनबर्ग (Yekaterinburg) का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब चर्चा में है, जिसमें एक मां अपने 5 साल के बेटे को रोटवीलर कुत्ते के हमले से बचाने के लिए बर्फ में लेटी हुई दिखाई दे रही है, जबकि वह खून से लथपथ है और मदद के लिए पुकार रही है. इंटरनेट पर मां को 'बहादुर' कहा जा रहा है, क्योंकि वह अपने बेटे को किसी भी हमले से बचाने के लिए निडरता से उसे लपेटे हुए है. यह वीडियो उस कार में बैठे किसी व्यक्ति ने रिकॉर्ड किया है, जो उस जगह के सामने खड़ी है, जहां महिला अपने बेटे को रोटवीलर नस्ल के कुत्ते से बचाने के लिए उसके ऊपर लेटी हुई है, जिसके गले में एक धातु की पट्टी बंधी हुई है, जो यह संकेत देती है कि कुत्ता पालतू है. यह भी पढ़ें: Dog Attack in US: कैलिफोर्निया में परिवार के पालतू रोटवीलर ने 5 साल की बच्ची को मार डाला (देखें वीडियो)

रोटवीलर के हमले से बचाने के लिए मां ने अपने 5 साल के बच्चे को अपने शरीर से ढक लिया. रूस के येकातेरिनबर्ग में उसे घाव और ओपन फ्रैक्चर है, खून के धब्बे बर्फ पर पड़े हैं. ऐसा लगता है कि कुत्ता फावड़ा लिए किसी व्यक्ति पर भौंक रहा है और गुर्रा रहा है, जो फ्रेम में नहीं दिख रहा है, लेकिन महिला और बच्चे के साथ चुप और शांत है. महिला के हाथों पर निशान हैं और ऐसा लगता है कि वह बर्फ पर लेटी हुई है और खून बह रहा है.

Mom shields her 5yo kid with her OWN body to protect from Rottweiler attack

She suffers wounds and open fracture, blood stains snow in Russia's Yekaterinburg

Investigation underway — should dangerous dogs require a license to own? pic.twitter.com/16ZgD3zlTI

— RT (@RT_com) February 26, 2025