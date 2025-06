Rajasthan: कोटा में पुलिस अधिकारी द्वारा जोरदार थप्पड़ मारने के बाद दुकानदार बेहोश, मामला दर्ज- देखें वायरल वीडियो

कोटा (राजस्थान), 30 जून: राजस्थान के कोटा में एक दुकानदार के साथ पुलिस की बर्बरता को दिखाते हुए सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है. घटना कैमरे में कैद हो गई और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पुलिस अधिकारी सड़क के बीच में दुकानदार को थप्पड़ मारता है, जिससे वह सड़क पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है. कथित तौर पर यह घटना 29 मई को हुई और वीडियो अब सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से वायरल हो रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) पुष्पेंद्र बंसीवाल ने कथित तौर पर दुकानदार को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वह मौके पर ही बेहोश हो गया. यह भी पढ़ें: Rath Yatra Stampede: कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान ओडिशा के पुलिस अधिकारी नरसिंह भोल के 'इनेक पैर तोड़, दो और इनाम लो' निर्देश पर विवाद, दी सफाई (देखें वीडियो)

दुकान पर काम करने वाले रिजवान के रूप में पहचाने जाने वाले पीड़ित द्वारा पुलिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है. वीडियो में दिख रहा है कि बंसीवाल और दूसरे पुलिस अधिकारी रिजवान को कॉलर से पकड़कर घसीट रहे हैं. इसके बाद वे उसे पुलिस की जीप में बैठने के लिए कहते हैं, लेकिन रिजवान मना कर देता है और पुलिस अधिकारी उसे इतनी जोर से थप्पड़ मारता है कि वह बीच सड़क पर गिर जाता है और उसके पास से दूसरी गाड़ियां गुजर रही होती हैं.

Meet SHO Pushpendra Bansiwal of @KotaPolice who slapped a shopkeeper so hard that he instantly fainted and became unconscious.

It was alleged that the SHO asked the shopkeeper to remove a bike parked in front of his shop in the Kaithunipol area of Kota in Rajasthan. The… pic.twitter.com/WHC4mWeXev

— NCMIndia Council For Men Affairs (@NCMIndiaa) June 29, 2025