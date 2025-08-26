Panipat: सड़क पार कर रही महिलाओं को गलत तरीके से छू कर भागे दो बाइक सवार, पुलिस ने की पीटाई- देखें वीडियो

पानीपत, 26 अगस्त: हरियाणा (Haryana) के पानीपत (Panipat) में दिनदहाड़े सड़क पर चल रही युवतियों से छेड़छाड़ करने के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है. यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के बाद की गई. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यस्त चौराहे पर बाइक सवार दो युवक तेज़ी से आते हैं. उनमें से एक युवक सड़क पार कर रही एक युवती को पीछे से गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है और फिर दोनों तेजी से मौके से फरार हो जाते हैं. यह हरकत राह चलते एक व्यक्ति के कैमरे में कैद हो गई, जिसने तुरंत वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपियों को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया. यह भी पढ़ें; Kurla Molestation News: मुंबई के कुर्ला रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों पर महिला से गंदी हरकत, छेड़छाड़ के युवक गिरफ्तार
इस घटना को लेकर जनता में भारी आक्रोश है और लोग सड़कों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
सड़क पार कर रही महिलाओं को गलत तरीके से छू कर भागे दो बाइक सवार
Panipat में सरेराह छेड़ी जा रही महिलाएं, बाइक सवार मनचलों की करतूत कैमरे में कैद.. वीडियो वायरल pic.twitter.com/5UmZUeC4NY
— Amandeep Pillania (@APillania) August 26, 2025
पुलिस की कार्रवाई के बाद लंगडाते दिखे आरोपी
#बैड_टच करने वाले मनचलों पर पानीपत पुलिस की त्वरित कार्रवाई
सड़क पार कर रही युवती को पीछे से की छूने की कोशिश, वायरल वीडियों के आधार पर पुलिस ने तुंरत संज्ञान लेते हुए चंद घंटों मे दोनों आरोपियों को किया काबू
महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस तत्पर; SP भूपेंद्र सिंह IPS@cmohry pic.twitter.com/DqYk46eeBO
— Panipat Police (@PANIPAT_POLICE) August 25, 2025
वीडियो वायरल होने पर पानीपत पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की. पानीपत पुलिस ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें दोनों आरोपी सज़ा मिलने के बाद थाने के बाहर लंगड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं.