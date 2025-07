Mother Brutally Beats Her Son: मां ने गुस्से में अपने बेटे को बर्तन और लात से पीटा, जान से मार देने की दी धमकी- वीडियो वायरल

राजस्थान 4 जुलाई: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक मां अपने बेटे को मामूली बात पर पीट रही है. इस वीडियो में एक परिवार के सदस्य ने अपने बेटे को बर्तनों से पीटते हुए, लात-घूंसों से पीटते हुए और जान से मारने की धमकी देते हुए दिखाया है. वीडियो में किसी की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है. पोस्ट से पता चलता है कि फुटेज राजस्थान के करौली का है. वीडियो ने बच्चे की सुरक्षा और माता-पिता के व्यवहार पर सवाल खड़े किए हैं. यह भी पढ़ें: VIDEO: स्कूल जाने के लिए जान जोखिम में डालने के लिए मजबूर छात्र, उफनती नदी पार करते हुए दिखे बच्चे, महाराष्ट्र के पालघर जिले का वीडियो आया सामने

मां और बेटे के रिश्ते को अक्सर सबसे प्यारे रिश्तों में से एक माना जाता है. लेकिन एक वायरल वीडियो में इसके विपरीत स्थिति दिखाई दे रही है, जहां एक नाराज मां अपने बेटे को मामूली बात पर बर्तनों से बेरहमी से पीट रही है. वीडियो में एक जगह मां अपने बेटे को लात-घूंसों से पीटती हुई दिखाई दे रही है, जबकि बेटा एक कोने में बेबस होकर रो रहा है. एक अन्य क्लिप में महिला अपने पति को बेहद गुस्से में धमकाती हुई दिखाई दे रही है. इस बीच, जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे एक व्यक्ति, जो शायद परिवार का ही कोई सदस्य है, ने उसका विरोध किया, तो उसने खुद को यह कहकर सही ठहराया कि वह उसका बेटा है, वह कुछ भी कर सकती है.

This is a case of abuse of husband and also kids in Karauli, Rajasthan. Kindly look into the matter and take action@RajPoliceHelp @CHILDLINE1098 @KarauliPolice @ankitgargrc pic.twitter.com/FWKFoAyNMc

— Harsh Asija (@harshasija8) July 4, 2025