Man Threatening To Speak Marathi: शख्स ने मुंबई फरसाण की दुकान के कर्मचारी को मराठी में बात करने को कहा, न बोलने पर पीटने की दी धमकी

मुंबई 21 मई: गैर-महाराष्ट्रियों द्वारा मराठी न बोलने को लेकर महाराष्ट्र में भाषा युद्ध एक बार फिर चर्चा में है. इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक ग्राहक एक छोटी सी फरसाण की दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी को मराठी बोलने के लिए मजबूर कर रहा है. यह घटना रविवार दोपहर मुंबई के घाटकोपर इलाके में हुई. अब वायरल हो रहे वीडियो में एक व्यक्ति नाश्ता पैक करते समय कर्मचारी से मराठी सीखने के लिए कहता है. इस पर वह कहता है, "यूपी का हूं." वीडियो रिकॉर्ड करने वाला व्यक्ति उससे कहता है कि या तो मराठी सीखो या अपनी दुकान बंद करो. यह भी पढ़ें: Pune Viral Video: हिंदी ही बोलेंगे... पुणे में भी भाषा पर विवाद; मराठी बोलने को कहने पर हुई बहस

इसके बाद वह व्यक्ति कर्मचारी को धमकी देता है कि अगर वह कल से मराठी नहीं बोलेगा तो अपनी दुकान बंद कर दे. कर्मचारी ने जवाब दिया, "एक दो दिन में मराठी थोड़ी सीख लेता है आदमी," जिसका मोटे तौर पर मतलब है, "कोई एक या दो दिन में मराठी कैसे सीख सकता है?"इसके बाद वह व्यक्ति कर्मचारी को पीटने की धमकी देता है. उसने कहा, "इतना माँरेगा न अभी." फिर कर्मचारी ने कहा, "बात सही है, लेकिन एक-दो दिन में आदमी नहीं सीख पाएगा, अभी टाइम लगेगा."

Kalesh b/w a Shopkeeper and a Guy over Not speaking Marathi in Maharashtra:

pic.twitter.com/peZUBNpXtq

