Mahakumbh 2025: शख्स ने महाकुंभ जाने के लिए ऑटो से 1875 किलोमीटर की यात्रा की, देखें वायरल वीडियो

प्रयागराज, 4 फरवरी: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि कैसे एक व्यक्ति ने महाकुंभ मेले में भाग लेने के लिए चित्तूर (आंध्र प्रदेश) से प्रयागराज तक ऑटो-रिक्शा में 1875 किलोमीटर की यात्रा की. यह व्यक्ति अपने आध्यात्मिक सपने को पूरा करने और भव्य धार्मिक आयोजन का हिस्सा बनने के लिए इस अविश्वसनीय यात्रा पर निकला था. एक्स यूजर @KreatelyMedia द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में उनके दृढ़ संकल्प और समर्पण को दर्शाया गया है, क्योंकि वे विभिन्न इलाकों और मौसम की स्थितियों से गुजरते हैं. लंबी और थकाऊ यात्रा के बावजूद, उनका जोश बरकरार है और उनकी कहानी ने कई दर्शकों को प्रेरित किया है. यह भी पढ़ें: VIDEO: बसंत पंचमी पर प्रयागराज महाकुंभ में उमड़ी भारी भीड़, सड़कों पर रेंगती दिखीं गाड़ियां, बस की छत पर ताश खेलकर श्रद्धालुओं ने बिताया समय

वायरल वीडियो में एक कैप्शन है, जिसमें लिखा है, "उन्होंने महाकुंभ में जाने के लिए ऑटो से 1875 किलोमीटर की यात्रा की."वीडियो की शुरुआत एक ऑटो रिक्शा से होती है जिसे गद्दे और अन्य बुनियादी सुविधाओं के साथ मिनी वैन में बदल दिया गया है. ऑटो के अंदर तीन आदमी हैं, जिनमें से एक गाड़ी चला रहा है और बाकी दो पीछे आराम कर रहे हैं. यह ऑटो भले ही किसी कारवां या एसयूवी जितना बड़ा न हो, लेकिन उनका जोश किसी से कम नहीं है.

He traveled 1875 km in auto to be at Mahakumbh 🚩 pic.twitter.com/WrHeZ2M6hW

— Kreately.in (@KreatelyMedia) February 3, 2025