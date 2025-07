तेज बहाव के चलते झरने से नीचे गिर गया नन्हा बत्तख, मां ने ऐसे बचाई अपने बच्चे की जान (Watch Viral Video)

Viral Video: परिवार हर किसी की सबसे बड़ी ताकत होती है, इसलिए कहा जाता है कि अगर परिवार साथ है तो बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना भी आसानी से किया जा सकता है. जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है तो परिवार ही हमारा साथ देता है और हमारे अपने ही मुश्किल हालात में साथ निभाते हैं. इंसानों के साथ-साथ पशु-पक्षियों पर भी यह बात समान रूप से लागू होती है. परिवार के महत्व को समझाने वाला एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया (Social Media) पर जमकर वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक मां बत्तख (Mother Duck) अपने बच्चों को साथ-साथ ले जा रही है. पानी में मां के साथ चलने का अभ्यास करने के दौरान एक नन्हा बत्तख (Baby Duck) तेज बहाव के चलते झरने से नीचे गिर जाता है, जिसके बाद मां बत्तख अपनी जान पर खेलकर अपने बच्चे की रक्षा करती है.

इस वीडियो को एक्स पर @Rainmaker1973 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- सब एक के लिए... शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 108.8k व्यूज मिल चुके हैं. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा है- इस दुनिया में सबसे बड़ी योद्धा मां होती है. दूसरे यूजर ने लिखा है- वो मां है, अपने बच्चों को लिए जान भी देती है. वहीं तीसरे यूजर ने लिखा है- मां के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं. यह भी पढ़ें: Viral Video: पानी में अपने बच्चों को लुका-छिपी खेलना सिखा रही मां बत्तख, मनमोहक वीडियो हुआ वायरल

झरने से नीचे गिरा बच्चा तो मां बत्तख ने ऐसे बचाई जान

All for onepic.twitter.com/aovIflHW7u

— Massimo (@Rainmaker1973) July 15, 2025