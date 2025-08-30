शिकार करने के इरादे से नन्हे जिराफ पर शेरनी ने किया हमला, बच्चे को बचाने के लिए मां ने जो किया... देखें Viral Video

शेरनी से भिड़ी मां जिराफ (Photo Credits: X)

Viral Video: जंगल की दुनिया से अक्सर सोशल मीडिया (Social Media) पर हैरान करने वाले वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) होते रहते हैं, जिनमें शिकार से जुड़े नजारे रोंगटे खड़े करने वाले होते हैं. कई बार शिकारी जानवर नन्हे जानवरों पर हमला कर देते हैं, ताकि वो उन्हें अपना निवाला बना सकें. ऐसे में अपने बच्चे को बचाने के लिए नन्हे जानवरों की मां को शिकारियों से भिड़ते हुए भी देखा जाता है. इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर एक हैरान करने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शेरनी (Lioness) शिकार के इरादे से नन्हे जिराफ (Giraffe) पर हमला बोल देती है, जबकि मां जिराफ अपने बच्चे को बचाने के लिए शेरनी का डटकर मुकाबला करती है.

इस वाइल्डलाइफ वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @AmazingSights नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वीडियो को अब तक 76 हजार से भी अधिक बार देखा जा चुका है, जबकि सैकड़ों लोगों ने इसे लाइक भी किया है. इस पर लोगों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं भी जाहिर की हैं. एक यूजर ने लिखा है- ऐसा लगता है यह AI वीडियो है. मुझे इससे नफरत है, मुझे दोबारा जांच करने की जरूरत है. इसके अलावा भी अधिकांश यूजर्स का यही मानना है कि यह वीडियो एआई जनरेटेड हो सकता है. यह भी पढ़ें: सांप ने परिंदे को जकड़ा तो उससे शिकार छीनने की फिराक में लग गई शेरनी, आखिर में हुआ कुछ ऐसा… देखें Viral Video

बच्चे की जान बचाने के लिए शेरनी से भिड़ गई मां जिराफ

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शेरनी जिराफ के बच्चे का शिकार करना चाहती थी और इसी इरादे से वो उस पर हमला कर देती है. वो बच्चे पर हमला करती है, लेकिन मां जिराफ उसके सामने चट्टान की तरह खड़ी हो जाती है और उसका मुकाबला करने लगती है. मां जिराफ शेरनी पर हमला कर देती है और उसकी हिम्मत के आगे शेरनी के हौसले पस्त होने लगते है. आखिर में मां की हिम्मत के चलते बेबी जिराफ जान बच जाती है.