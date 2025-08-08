मायावी और अलौकिक! जंगल में टहलते नजर आए अजीबोगरीब दुर्लभ तेंदुए, Viral Video देख आप भी हो जाएंगे हैरान

जंगल में टहलता दिखा अजीबोगरीब तेंदुआ (Photo Credits: X)

Rare Leopard Viral Video: इसमें को दो राय नहीं है कि यह प्रकृति रहस्यों से परिपूर्ण है, क्योंकि आज भी धरती पर ऐसे कई जीव मौजूद हैं, जिनके बारे में लोग कुछ नहीं जानते हैं. ऐसे में जब भी ये रहस्यमय जीव लोगों की नजरों के सामने आते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं और कुदरत के चमत्कार को देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) एक हैरान करने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें जंगल में अजीबोगरीब तेंदुए (Rare Leopard) को टहलते हुए देखा जा सकता है. इस प्रजाति के तेंदुए को क्लाउडेड लेपर्ड (Clouded Leopard) कहा जाता है, जो नॉर्थ-ईस्ट इंडिया के घने जंगलों में पाए जाते हैं. वीडियो में मादा तेंदुआ अपने बच्चों के साथ नजर आ रही है.

इस वीडियो को रिटायर्ड वन सेवा अधिकारी सुशांत नंदा ने अपने एक्स अकाउंट @susantananda3 से शेयर किया है. इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है- मायावी, अलौकिक और लुप्त हो चुकी प्रजाति, जो अब इस दुनिया में सिर्फ 10 हजार ही बचे हैं. यह उनकी दुर्लभ झलक है, जिसमें मां अपने बच्चों के साथ रेनफॉरेस्ट में नजर आ रही है. इस पर लोगों ने अपने-अपने रिएक्शन भी दिए हैं. एक यूजर ने लिखा है- तेंदुए की ऐसी प्रजाति को मैंने अपने जीवन में आजतक नहीं देखा है. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है- वाकई एक रेयर झलक और इस रेयर लेपर्ड के वीडियो ने मेरा दिन बना दिया है.

जंगल में टहलते नजर आए अजीबोगरीब दुर्लभ तेंदुए

Elusive. Ethereal. Endangered. With barely ~10,000 left in the wild & scattered sightings in NE India, the Clouded Leopard is our most secretive big cat. Here, a rare glimpse — a mother with her cubs, guardians of an ancient rainforest. A sight so rare that it’s mythical. pic.twitter.com/bXZxagyM0Y — Susanta Nanda IFS (Retd) (@susantananda3) August 5, 2025

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक क्लाउडेड लेपर्ड अपने बच्चों के साथ जंगल में टहलती नजर आ रही है. यह दुर्लभ नजारा कैमरे में कैद हो गया, जो लोगों को हैरान कर रहा है. वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट की मानें तो ये आम तेंदुए से बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन शिकार करने से लेकर ताकत के मामले में यह भी किसी से कम नहीं होता है. ये दुर्लभ तेंदुए बहुत कम नजर आते हैं. इनके शरीर पर बादल जैसे धब्बे होते हैं और पेड़ पर चढ़ने की अद्भुत कला के लिए ये जाने जाते हैं. ये रात में शिकार करते हैं और इनकी रफ्तार 60 किमी प्रति घंटा होती है.