पानी के अंदर घात लगाए बैठा था मगरमच्छ, खाना देखते ही मारा ऐसा झपट्टा कि... देखें रोंगटे खड़े कर देने वाला यह Viral Video

शिकार को देखकर मगरमच्छ ने मारा झपट्टा (Photo Credits: X)

Crocodile Viral Video: जंगल में रहने वाले खूंखार शिकारी जानवरों की तरह ही पानी में रहने वाले मगरमच्छ (Crocodile) को भी धरती के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक माना जाता है. खूंखार मगरमच्छ की खासियत तो यह है कि यह पानी के अंदर शिकार करने के साथ-साथ जमीन पर भी अपने शिकार का काम तमाम करने के लिए जाना जाता है. इसके जबड़े बेहद ताकतवर होते हैं, इसलिए अगर ये एक बार अपने शिकार को दबोच ले तो उसके बचने की संभवना बिल्कुल ना के बराबर होती है. यही वजह है कि इंसानों के साथ-साथ अन्य जानवर भी मगरमच्छ से बैर लेने से बचते हैं. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर एक हैरान करने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक मगरमच्छ को पानी में घात लगाए बैठा देखा जा सकता है और जैसे ही उसके सामने खाना आता है वो आक्रामक होकर उस पर झपट्टा मार देता है.

रोंगटे खड़े कर देने वाले इस डरावने वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @AmazingSights नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे अब तक 4.3 मिलियन से भी अधिक बार देखा जा चुका है. सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं. कुछ लोगों का मानना है कि ये मगरमच्छ भूख से बेकाबू हो गया था, जबकि कुछ ने इसे ‘प्रकृति की असली ताकत’ बताया. यह भी पढ़ें: Viral Video: खूंखार मगरमच्छ की पूंछ खींचकर खतरों का खिलाड़ी बन रहा था शख्स, फिर जो हुआ... देखकर उड़ जाएंगे होश

खाना देखकर आक्रामक अंदाज ने मगरमच्छ ने मारा झपट्टा

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि पानी के अंदर एक खूंखार मगरमच्छ शांति से घात लगाकर बैठा हुआ है. ऊपर से देखने पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे ही एक शख्स मरा हुआ जानवर पानी के किनारे लेकर पहुंचता है, अचानक से मगरमच्छ आक्रामक अंदाज में बाहर आता है और खाने की तरफ झपट्टा मारने लगता है. इस दौरान शख्स वहां से दूर हटने की कोशिश करता है, लेकिन मगरमच्छ उसका पीछा करने लगता है, तब शख्स मरे हुए जानवर को उसके मुंह में डाल देता है, जिसे मगरमच्छ सीधे निगल लेता है.