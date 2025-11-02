VIDEO: अमेरिका में फिर शर्मनाक मामला! शॉपलिफ्टिंग में पकड़ी गई भारतीय महिला, रोते हुए बोली ‘Sorry’

Indian Woman Viral Video USA: अमेरिका में एक और भारतीय महिला चोरी (Shoplifting) करते पकड़ी गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि महिला पर अमेरिका में दुकान से चोरी करने का आरोप लगाया गया है. हालांकि, वीडियो की तारीख और प्रामाणिकता की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है. वीडियो में, महिला अधिकारियों से कहती हुई दिखाई दे रही है कि वह "भुगतान करना भूल गई" और रोते हुए कहती है, "कृपया मुझे जाने दें, मैं आपको भुगतान कर दूंगी."
जिस पर एक अधिकारी जवाब देता है, "अब बहुत देर हो चुकी है, आपने अपराध किया है."
सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रिया
इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों को चौंका दिया है. कई यूजर्स ने महिला के प्रति सहानुभूति व्यक्त की, जबकि अन्य ने इसे कानून का उल्लंघन बताया है. रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिका में ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाती है.
पहले भी आ चुके हैं ऐसे मामले
इस साल की शुरुआत में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जब एक भारतीय पर्यटक को लगभग ₹1 लाख का सामान चुराने के आरोप में अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था. उस समय, महिला ने दावा किया कि उसने गलती से भुगतान नहीं किया था.
रद्द भी किया जा सकता है वीजा
अमेरिकी दूतावास ने जवाब में कहा कि अमेरिका में किसी भी चोरी, हमले या अपराध के लिए न केवल कानूनी कार्रवाई की जाती है, बल्कि वीजा रद्द भी किया जा सकता है. दूतावास ने विदेशी नागरिकों से अमेरिकी कानूनों का पालन करने की अपील की है, क्योंकि कानून का सम्मान करना हर आगंतुक की जिम्मेदारी है.