Fact Check: 65 साल की नानी ने 21 साल के नाती से की शादी? जानें वायरल दावे की असली सच्चाई

Fact Check: सोशल मीडिया पर एक हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि एक युवक ने अपनी ही नानी से शादी कर ली है. इस झूठे वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह की राय देखने को मिल रही है. कुछ यूजर्स ने इसे भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताया है, तो कुछ ने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला करार दिया है. बहस इस बात पर भी हो रही है कि क्या प्रेम में उम्र या रिश्तों की सीमा मायने रखती?

एक यूज़र ने लिखा, “यह पवित्र रिश्तों का अपमान है, हर रिश्ते की एक गरिमा होती है.” तो वहीं दूसरे पक्ष ने कहा, “अगर दोनों बालिग हैं और सहमति से कोई निर्णय लेते हैं, तो समाज को क्या दिक्कत?”

ANALYSIS: Fake

FACT: Images of a young man and an older woman are being circulated with the claim that 21-year-old Mohammad Irfan from Haryana married his 65-year-old maternal grandmother, Sultana Khatoon. However, this claim is entirely false and fabricated. (1/3) pic.twitter.com/lCuBlXa2BR

— D-Intent Data (@dintentdata) June 26, 2025