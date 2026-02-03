Rainbow Kiss: 'रेनबो किस' क्या है? जानें सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस टर्म का मतलब और इससे जुड़े गंभीर स्वास्थ्य जोखिम

रेनबो किस का मतलब और जोखिम (File Image)

Rainbow Kiss: Meaning and Risks: सोशल मीडिया (Social Media) के इस दौर में अक्सर कई ऐसे शब्द वायरल (Viral) हो जाते हैं, जिनका अर्थ आम जनता को स्पष्ट नहीं होता. हाल के दिनों में 'रेनबो किस' (Rainbow Kiss) शब्द ने इंटरनेट यूजर्स के बीच काफी उत्सुकता पैदा की है. टिकटॉक (TikTok) और रेडिट (Reddit) पर ‘इसे गूगल न करें’ (Don't Google It) जैसी चेतावनियों के साथ इस शब्द को लेकर हजारों रिएक्शन वीडियो साझा किए जा रहे हैं. दरअसल, यह शब्द एक बेहद निजी और विशिष्ट यौन क्रिया (Sexual Act) को दर्शाता है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञ (Health Experts) अब चेतावनी जारी कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Seema Anand Viral Video: किस की कला सीमा आनंद के खास टिप्स, आप भी सुने, कामसूत्र की है बात

क्या है 'रेनबो किस'?

'रेनबो किस' एक स्लैंग शब्द है जो मासिक धर्म (पीरियड्स) के दौरान की जाने वाली एक यौन क्रिया के लिए उपयोग किया जाता है. इसमें मुख्य रूप से '69 पोजीशन' के दौरान शारीरिक तरल पदार्थों का आदान-प्रदान शामिल होता है:

एक साथी मासिक धर्म के दौरान अपने पार्टनर के साथ ओरल सेक्स करता है.

दूसरा साथी उसी समय अपने पार्टनर के साथ ओरल सेक्स करता है.

अंत में, दोनों साथी अपने मुंह में मौजूद शारीरिक तरल पदार्थों (मासिक धर्म का रक्त और वीर्य) को एक गहरे चुंबन (Kiss) के माध्यम से एक-दूसरे के साथ साझा करते हैं.

इस क्रिया को 'रेनबो' (इंद्रधनुष) इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें लाल (रक्त) और सफेद (वीर्य) रंगों का मिश्रण होता है.

डिजिटल वर्ल्ड में कैसे मिली लोकप्रियता?

हालांकि यह क्रिया नई नहीं है, लेकिन 'रेनबो किस' शब्द का डिजिटल इतिहास काफी पुराना है. 1990 के दशक के अंत में यह शब्द ऑनलाइन स्लैंग डिक्शनरी में दिखाई दिया था. 2006 में स्कॉटिश नाटककार साइमन फारकुहार के नाटक 'रेनबो किस' के बाद यह शब्द सांस्कृतिक चर्चा का हिस्सा बना.

साल 2021 से 2024 के बीच टिकटॉक पर "रिएक्शन वीडियो" के माध्यम से यह शब्द वैश्विक स्तर पर वायरल हो गया, जहां लोग पहली बार इसे गूगल करने पर अपने चौंकने वाले अनुभव साझा करते हैं.

स्वास्थ्य जोखिम और चिकित्सीय चेतावनी

चिकित्सीय दृष्टिकोण से 'रेनबो किस' को एक 'हाई-रिस्क' (उच्च जोखिम वाली) गतिविधि माना जाता है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इससे जुड़े कई गंभीर खतरों की ओर इशारा किया है:

विशेषज्ञों की राय: सुरक्षा और सावधानी

हेल्थ एजुकेटर्स का कहना है कि ऐसी गतिविधियां केवल उन्हीं जोड़ों के लिए सुरक्षित हो सकती हैं जो 'क्लोज्ड-लूप' रिलेशनशिप (एक-दूसरे के प्रति वफादार और नियमित जांच कराने वाले) में हैं. आकस्मिक संबंधों या वन-नाइट स्टैंड में इसे करना जानलेवा साबित हो सकता है.

विशेषज्ञों के अनुसार, यदि कोई जोड़ा इसे आजमाना चाहता है, तो आपसी सहमति के साथ-साथ दोनों पार्टनर्स का एसटीआई टेस्ट कराना और मौखिक स्वच्छता (Oral Hygiene) बनाए रखना अनिवार्य है.