Karwa Chauth 2025: पहली बार करवा चौथ व्रत रख रही हैं, तो इन आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था कर लें! देखें पूरी सूची और चंद्रोदय काल!

भारतीय महिलाओं विशेषकर सुहागिनों के लिए करवा चौथ (Karwa Chauth) सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो विशेष रूप से उत्तर भारतीय राज्यों में बड़ी धूमधाम एवं आस्था के साथ मनाया जाता है. हालांकि अब कुँवारी कन्याएं भी भावी जीवनसाथी की कामना के साथ करवा चौथ व्रत रखती हैं. यह व्रत काफी कठिन होता है, इसमें सूर्योदय से चंद्रोदय तक पत्नियां निर्जला व्रत रखती हैं. संध्याकाल में सारी व्रती स्त्रियां एकत्र होकर सामूहिक पूजा-अर्चना करती हैं. चंद्रोदय होने पर व्रती स्त्रियां चंद्रमा का दर्शन कर अर्घ्य और पूजा की परंपरा निभाती हैं. इसके बाद पति के हाथों से पानी पीकर खाना खाती हैं. गौरतलब है कि इस वर्ष 10 अक्टूबर 2025 को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा. चूंकि यह पूजा सामूहिक रूप से की जाती है, लिहाजा इसके लिए अधिकांश महिलाएं व्रत एवं पूजा की सामग्री पहले से ही एकत्र करने लगती हैं. आइये जानते हैं करवा चौथ पूजा की संपूर्ण सामग्री. यह भी पढ़ें : Karwa Chauth, Moonrise 2025: करवा चौथ पर चांद देखकर ही क्यों होता है व्रत पूरा? जानें करवा चौथ को किस समय दिखेगा चांद!

करवा चौथ की पूजा सामग्री की सूची

पूजा सामग्री रखने के लिए एक थाली और पानी से भरा गिलास

देवी गौरा या पार्वती का चित्र बनाने के लिए गाय का गोबर

करवा चौथ कथा पुस्तक

भोग के लिए मट्ठी

सिंदूर या कुमकुम

लाल धागा (कलाई नारा)

करवा (पानी से भरा मिट्टी का बर्तन)

बाया (सास के लिए उपहार) जो आमतौर पर सूखे मेवे, साड़ी या पैसे होते हैं.

धूप, अगरबत्ती

माचिस

पान का पत्ता

शुद्ध घी

अर्पण के लिए पैसे

करवा मां को चढ़ाने के लिए फल और मिठाई

कपूर की टिकिया

आटा या मैदे से बना दीया

शाम को चांद देखने के लिए छलनी

थाली ढकने के लिए लाल या गुलाबी कपड़ा

करवा चौथ का चांद निकलने का समय

चूंकि करवा चौथ का व्रत चांद देखने के बाद ही तोड़ा जाता है, इसलिए इस दिन चांद देखने के महत्व को समझा जा सकता है. इस वर्ष करवा चौथ 10 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा.

करवा चौथ पूजा का समयः 06.04 PM से 07.19 PM

पंचांग के अनुसार चंद्रोदय

कोलकाताः 07.22 PM

दिल्लीः 08.01 PM

गुड़गांवः 07.51 PM

फरीदाबादः 07.59 PM

मुंबईः 08.31 PM