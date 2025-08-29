ये सब्जी है कोलन कैंसर की दुश्मन, 20% तक कम हो सकता है खतरा; रिसर्च में बड़ा खुलासा

Representational Image | Pixabay

कोलन कैंसर (Colorectal Cancer) दुनिया के सबसे आम कैंसर में से एक है. यह बड़ी आंत (Large Intestine) या मलाशय (Rectum) में बनता है और शुरुआत छोटे-छोटे पॉलीप्स से होती है. अगर समय रहते इलाज या रोकथाम न हो, तो यह गंभीर रूप ले सकता है. पहले इसे बुजुर्गों की बीमारी माना जाता था, लेकिन अब यह 50 साल से कम उम्र के लोगों में भी तेजी से बढ़ रहा है.

रिसर्च क्या कहती है?

हाल ही में BMC Gastroenterology में छपे एक बड़े अध्ययन में बताया गया है कि अगर रोजाना सिर्फ 40-60 ग्राम क्रूसीफेरस सब्जियां (जैसे ब्रोकली, फूलगोभी, पत्ता गोभी, केल, ब्रसेल्स स्प्राउट्स) खाई जाएं, तो कोलन कैंसर का खतरा 20-26% तक घट सकता है.

इस शोध में लगभग 6.4 लाख लोगों के डेटा का विश्लेषण किया गया, जिनमें से 97 हजार को कोलन कैंसर था. जिन लोगों ने सबसे ज्यादा क्रूसीफेरस सब्जियां खाईं, उनमें कैंसर का खतरा काफी कम देखा गया.

क्यों असरदार हैं ये सब्जियां?

इन सब्जियों में मौजूद खास तत्व कैंसर से लड़ने में मदद करते हैं:

फाइबर (Fiber)- पाचन को मजबूत करता है और आंत को साफ रखता है.

विटामिन C, कैरोटेनॉयड्स और फ्लेवोनॉयड्स- शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं.

ग्लूकोसिनोलेट्स- जब सब्जियां चबाई या काटी जाती हैं, तो ये टूटकर सल्फोराफेन नामक तत्व बनाते हैं, जो कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है.

सूजन कम करना (Anti-inflammatory)- शरीर में इंफ्लेमेशन घटाते हैं और कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं.

डाइट में कैसे शामिल करें ब्रोकली और दूसरी सब्जियां?

आपको रोजाना सिर्फ आधा कप (40-60 ग्राम) क्रूसीफेरस सब्जियों की जरूरत है. इसे आप कई आसान तरीकों से डाइट में जोड़ सकते हैं:

नाश्ते में ब्रोकली ऑमलेट या एग स्क्रैम्बल.

दोपहर के खाने में सलाद या रैप में पत्ता गोभी और केल.

रात के खाने में स्टिर फ्राई या पास्ता में फूलगोभी.

हेल्दी स्नैक के लिए भुनी हुई ब्रसेल्स स्प्राउट्स या केल चिप्स

जरूरी बात याद रखें

60 ग्राम से ज्यादा खाने पर अतिरिक्त फायदा नहीं मिलता, इसलिए संतुलन जरूरी है.

साथ ही, अनाज (Whole Grains), दालें और फल भी डाइट में शामिल करें.

रेड और प्रोसेस्ड मीट कम करें.

नियमित व्यायाम और समय-समय पर हेल्थ चेकअप भी बहुत जरूरी है.

कोलन कैंसर से बचाव के लिए कोई एक जादुई उपाय नहीं है, लेकिन रोजमर्रा की डाइट में छोटी-छोटी सावधानियां बड़ा फर्क डाल सकती हैं. अगर आप रोज सिर्फ आधा कप ब्रोकली या इसी परिवार की कोई भी सब्जी खाते हैं, तो आप अपने कैंसर के खतरे को करीब 20% तक घटा सकते हैं.