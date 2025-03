Rang Panchami 2025: देशभर में रंग पंचमी की धूम, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल को अर्पित की गई भस्म आरती (Watch Video)

Rang Panchami 2025: देशभर में आस्था का पर्व रंग पंचमी धूमधाम से मनाया जा रहा है. इस खास मौके पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल को भस्म आरती अर्पित करने के साथ ही प्रार्थनाएं की गईं. महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी यश शर्मा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि रंग पंचमी का त्योहार महाकालेश्वर मंदिर में धूमधाम से मनाया गया, और भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल को केसर-infused पानी अर्पित किया गया.

यश शर्मा ने कहा, "रंग पंचमी का त्योहार बाबा महाकाल के दरबार में मनाया गया, और भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल को केसर-infused पानी अर्पित किया गया. साथ ही भक्तों के लिए प्रार्थना की गई. जम्मू से आए एक भक्त, दक्ष ने मीडिया से कहा, "यह मेरी पहली बार महाकालेश्वर मंदिर आने का अनुभव था. मैंने महाकालेश्वर मंदिर को पहली बार इतने पास से देखा, यह बहुत अच्छा लगा.

#WATCH | Ujjain, Madhya Pradesh: Bhasma Aarti was performed at the Mahakaleshwar Jyotirlinga Temple on the occassion of Rang Panchami pic.twitter.com/efELfc9W9c

— ANI (@ANI) March 19, 2025