Surya Pongal 2026 Wishes: सूर्य पोंगल के इन शानदार हिंदी WhatsApp Status, GIF Greetings, HD Images, Wallpapers के जरिए दें बधाई

Surya Pongal 2025 Wishes in Hindi: तमिल महीने तई की पहली तारीख से चार दिवसीय पोंगल (Pongal) पर्व की शुरुआत होती है, जिसे दक्षिण भारत में नए साल (New Year) के रूप में मनाया जाता है. इसके साथ ही फसलों के इस पर्व में समृद्धि और संपन्नता के लिए बारिश, धूप और खेती से जुड़ी चीजों की विशेष तौर पर पूजा की जाती है. इस साल चार दिवसीय पोंगल पर्व की शुरुआत 14 जनवरी 2026 से हो गई है और आज (15 जनवरी 2025) इस उत्सव का दूसरा दिन है, जिसे सूर्य पोंगल (Surya Pongal) और थाई पोंगल (Thai Pongal) के नाम से जाना जाता है. सूर्य पोंगल के दिन सूर्य देव को जो भोग अर्पित किया जाता है, उसे पगल कहा जाता है. इस दिन पूजा के दौरान सूर्य देव को खीर के साथ गन्ने, केले और नारियल का भी भोग अर्पित किया जाता है.

सूर्य पोंगल के दिन नौ ग्रहों के राजा भगवान सूर्य के उत्तरायण होने पर उनका आभार प्रकट किया जाता है और उनकी उपासना की जाती है. इस दिन चूल्हे पर सूर्य देव के लिए नई फसल से चावल की खीर बनाई जाती है और उन्हें भोग लगाया जाता है, साथ ही पर्व की शुभकामनाएं दी जाती हैं. ऐसे में आप भी इन शानदार विशेज, वॉट्सऐप स्टेटस, जीआईएफ ग्रीटिंग्स, एचडी इमेजेस, वॉलपेपर्स के जरिए सूर्य पोंगल की बधाई दे सकते हैं.

1- सूर्य पोंगल की शुभकामनाएं

2- सूर्य पोंगल की हार्दिक बधाई

3- शुभ सूर्य पोंगल

4- हैप्पी सूर्य पोंगल

5- सूर्य पोंगल 2026

गौरतलब है कि नए साल के पहले त्योहार के रूप में मकर संक्रांति के पर्व को देशभर में धूमधाम से मनाया जाता है. हिंदू धर्म की प्रचलित मान्यताओं के अनुसार, जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब मकर संक्राति मनाई जाती है. इस पर्व को उत्तर भारत में खिचड़ी (Khichadi) और लोहड़ी (Lohri) के नाम से मनाया जाता है तो वहीं दक्षिण भारत में इसे पोंगल (Pongal) के तौर पर हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट किया जाता है. दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण पर्वों में शुमार पोंगल को चार दिनों तक मनाया जाता है.