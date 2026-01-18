सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में रविवार, 18 जनवरी को शाबान महीने का चांद नजर नहीं आया. इसके चलते सोमवार, 19 जनवरी को रजब महीने की 30 तारीख पूरी की जाएगी. इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार अब शाबान का पाक महीना मंगलवार, 20 जनवरी से शुरू होगा. शाबान इस्लामी कैलेंडर का आठवां महीना है, जो रमजान से ठीक पहले आता है और धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है.
शाबान का महीना इस्लाम में इबादत और तौबा का महीना माना जाता है. इस दौरान मुसलमान ज्यादा से ज्यादा नमाज़, दुआ और नेक कामों में समय बिताते हैं. शब-ए-बारात जैसी खास रातें भी इसी महीने में आती हैं, जब गुनाहों की माफी और पूर्वजों के लिए दुआ की जाती है.
शाबान महीने की 15वीं तारीख की रात को शब-ए-बारात (Shab-e-Barat) कहा जाता है. इसे "बड़ी रात" और "तौबा की रात" भी कहा जाता है. इस रात को अल्लाह लोगों के गुनाह माफ़ कर देते हैं, इसलिए मुसलमान इस रात में विशेष इबादत करते हैं, गुनाहों की माफी मांगते हैं और अपने पूर्वजों के लिए दुआ करते हैं.
शाबान का चांद सऊदी अरब और UAE के बाद सोमवार को भारत में भी देखने की होगी कोशिश शाबान महीने का चांद सऊदी अरब और UAE में देखे जाने के बाद सोमवार को भारत में भी नजर आने की कोशिश की जाएगी. मुस्लिम समुदाय इसे देखकर शाबान के पहले दिन का फैसला करेगा. चांद देखने के बाद ही शाबान महीने की शुरुआत घोषित की जाएगी.
इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार शाबान महीने में ही शब-ए-बारात यानी बड़ी रात आती है. इस रात को गुनाहों की माफी, दुआ और इबादत के लिए खास माना जाता है. मुसलमान इस दिन रातभर नमाज़, तिलावत और दुआ करते हैं, ताकि अल्लाह से रहमत और बरकत हासिल की जा सके.
शाबान महीने की 13, 14 और 15 तारीख को रखे जाने वाले रोज़ों को अय्याम-ए-बीज़ कहा जाता है. ये नफ्ल रोज़े हैं, जिनका बड़ा सवाब बताया गया है. इन रोज़ों को रमज़ान की तैयारी और इबादत बढ़ाने का जरिया माना जाता है.
इस्लामी कैलेंडर का आठवां महीना शाबान रमज़ान से पहले आता है और इसे इबादत व आत्मशुद्धि का अहम समय माना जाता है. इस महीने में नफ्ल रोज़े रखे जाते हैं और उम्मत को नेकी व अच्छे अमल बढ़ाने की सीख दी गई है. शाबान को गुनाहों से तौबा, दुआ और रमज़ान की तैयारी का महीना कहा जाता है.
Shaban Moon Sighting 2026 in KSA and UAE: सऊदी अरब (Saudi Arabia) और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) समेत खाड़ी देशों में आज, 18 जनवरी 2026 (रविवार) को शाबान का चांद देखने की कोशिश की जाएगी. इस्लामी कैलेंडर के अनुसार, शाबान का महीना रमजान से ठीक पहले आता है, इसलिए इसका दीदार दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. यदि आज चांद नजर आता है, तो सोमवार, 19 जनवरी को शाबान की पहली तारीख होगी.
खगोलविदों और विशेषज्ञों के अनुसार, शाबान 1447 हिजरी का नया चांद आज रात के समय जन्म लेगा. हालांकि, वैज्ञानिक आंकड़ों (Astronomical Calculations) के मुताबिक, रविवार शाम को चांद के दिखने की संभावना कम है क्योंकि चंद्रमा का जन्म सूर्यास्त के काफी करीब या उसके बाद होने की उम्मीद है.
अमीरात एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के अनुसार, अधिकांश खाड़ी देशों में शाबान का महीना मंगलवार, 20 जनवरी 2026 से शुरू होने की अधिक संभावना है। यदि आज चांद नहीं दिखता है, तो चालू महीना (रजब) 30 दिनों का होगा और शाबान की शुरुआत एक दिन की देरी से होगी.
शाबान के महीने की शुरुआत के साथ ही पवित्र महीने रमजान के लिए आधिकारिक उल्टी गिनती शुरू हो जाती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शाबान का महीना इबादत और आत्म-चिंतन का समय होता है, जिसमें लोग रमजान के रोजों के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को तैयार करते हैं.
शाबान की 15वीं रात को 'शब-ए-बरात' के रूप में मनाया जाता है, जो इबादत और दुआओं की रात मानी जाती है। चांद दिखने की तारीख के आधार पर ही इस रात का निर्धारण किया जाएगा.
सऊदी अरब की सर्वोच्च अदालत और यूएई की चांद देखने वाली समितियां (Moon Sighting Committees) आज शाम मगरीब की नमाज के बाद आधिकारिक बैठक करेंगी. स्थानीय ऑब्जर्वेटरी और नागरिकों से भी चांद देखने की अपील की गई है.
आधिकारिक दीदार की पुष्टि होने के बाद ही सऊदी और यूएई की सरकारें औपचारिक रूप से नए महीने की घोषणा करेंगी। भारत, पाकिस्तान और अन्य दक्षिण एशियाई देशों में आमतौर पर खाड़ी देशों के एक दिन बाद चांद देखने की कोशिश की जाती है.