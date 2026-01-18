Shaban Moon Sighting 2026 in KSA and UAE: सऊदी अरब (Saudi Arabia) और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) समेत खाड़ी देशों में आज, 18 जनवरी 2026 (रविवार) को शाबान का चांद देखने की कोशिश की जाएगी. इस्लामी कैलेंडर के अनुसार, शाबान का महीना रमजान से ठीक पहले आता है, इसलिए इसका दीदार दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. यदि आज चांद नजर आता है, तो सोमवार, 19 जनवरी को शाबान की पहली तारीख होगी.

शाबान का आज चांद देखने की होगी कोशिश

खगोलविदों और विशेषज्ञों के अनुसार, शाबान 1447 हिजरी का नया चांद आज रात के समय जन्म लेगा. हालांकि, वैज्ञानिक आंकड़ों (Astronomical Calculations) के मुताबिक, रविवार शाम को चांद के दिखने की संभावना कम है क्योंकि चंद्रमा का जन्म सूर्यास्त के काफी करीब या उसके बाद होने की उम्मीद है. यह भी पढ़े: Rajab Mubarak 2025: रजब के पाक महीने में ये विशेज WhatsApp Stickers, HD Images और Wallpapers भेजकर दें मुबारकबाद

अमीरात एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के अनुसार, अधिकांश खाड़ी देशों में शाबान का महीना मंगलवार, 20 जनवरी 2026 से शुरू होने की अधिक संभावना है। यदि आज चांद नहीं दिखता है, तो चालू महीना (रजब) 30 दिनों का होगा और शाबान की शुरुआत एक दिन की देरी से होगी.

रमजान की तैयारियों का संकेत

शाबान के महीने की शुरुआत के साथ ही पवित्र महीने रमजान के लिए आधिकारिक उल्टी गिनती शुरू हो जाती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शाबान का महीना इबादत और आत्म-चिंतन का समय होता है, जिसमें लोग रमजान के रोजों के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को तैयार करते हैं.

शाबान की 15वीं रात को 'शब-ए-बरात' के रूप में मनाया जाता है, जो इबादत और दुआओं की रात मानी जाती है। चांद दिखने की तारीख के आधार पर ही इस रात का निर्धारण किया जाएगा.

आधिकारिक घोषणा का इंतजार

सऊदी अरब की सर्वोच्च अदालत और यूएई की चांद देखने वाली समितियां (Moon Sighting Committees) आज शाम मगरीब की नमाज के बाद आधिकारिक बैठक करेंगी. स्थानीय ऑब्जर्वेटरी और नागरिकों से भी चांद देखने की अपील की गई है.

आधिकारिक दीदार की पुष्टि होने के बाद ही सऊदी और यूएई की सरकारें औपचारिक रूप से नए महीने की घोषणा करेंगी। भारत, पाकिस्तान और अन्य दक्षिण एशियाई देशों में आमतौर पर खाड़ी देशों के एक दिन बाद चांद देखने की कोशिश की जाती है.