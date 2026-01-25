Republic Day 2026 Sanskrit Wishes: गणतंत्रदिवसः शुभाशयाः! प्रियजनों संग शेयर करें ये संस्कृत Shlokas, WhatsApp Messages और Facebook Greetings

गणतंत्र दिवस 2026 (Photo Credits: File Image)

Republic Day 2026 Sanskrit Wishes: 26 जनवरी 2026 को भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस (77th Republic Day) मना रहा है. दरअसल, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान (Indian Constitution) के आधिकारिक रूप से लागू होने के साथ ही भारत एक पूर्ण गणतांत्रिक देश बना था. हर साल यह दिन देश के कोने-कोने में देशभक्ति के उत्साह, रंगारंग झांकियों और तिरंगे के सम्मान के साथ मनाया जाता है. यह राष्ट्रीय पर्व न केवल हमारी लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का प्रतीक है, बल्कि उन वीर सेनानियों की याद भी दिलाता है जिन्होंने भारत को एक संप्रभु राष्ट्र बनाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया. भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया लंबी और बेहद महत्वपूर्ण रही है.

संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉ. बीआर आंबेडकर (Dr. B.R. Ambedkar) के नेतृत्व में भारत को एक ऐसा ढांचा मिला जिसने देश की विविधता को एकता के सूत्र में पिरोया. संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को आयोजित हुआ था. 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा का अंतिम सत्र संपन्न हुआ. ठीक दो महीने बाद, 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे देश में लागू किया गया, जिससे भारत एक गणतंत्र बना.

आज के इस डिजिटल युग में लोग सोशल मीडिया के जरिए एक-दूसरे को बधाई देते हैं. विशेष रूप से संस्कृत भाषा में 'गणतंत्र दिवसः शुभाशयाः' जैसे संदेशों का काफी चलन देखा जा रहा है. संस्कृत, जो हमारी सांस्कृतिक जड़ों का प्रतीक है. ऐसे में इस अवसर पर आप इन संस्कृत विशेज, श्लोक, वॉट्सऐप मैसेजेस, फेसबुक ग्रीटिंग्स के जरिए देश के प्रति अपना प्रेम और सम्मान व्यक्त कर सकते हैं.

1- अत्र जन्म सहस्राणां सहस्रैरपि सत्तम।

कदाचिल्लभते जन्तुर्मानुष्यं पुण्यसञ्चयात्।।

भावार्थ- सैंकड़ों जन्मों के पश्चात् पुण्य जागने पर ही किसी को भारत की भूमि पर मनुष्य के रूप में

जन्म मिलता है.

2- आशासे यत् प्रजासत्ताकदिनस्य भवतु मङ्गलकरम् अद्भुतकरञ्च।

जीवनस्य सकलकामनासिद्धिरस्तु।

भावार्थ- मुझे उम्मीद है कि गणतंत्र दिवस आपके लिए एक सुखद आश्चर्य लेकर आएगा.

आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं, वह आपको मिले.

3- ऐक्यं बलं समाजस्य तदभावे स दुर्बलः।

तस्मात् ऐक्यं प्रशंसन्ति दृढं राष्ट्रहितैषिणः।।

भावार्थ- एकता हमारे समाज की वह शक्ति है जिसके बिना हम दुर्बल हैं. अतः देश के लिए अच्छा

सोचने वाले एकता को प्रोत्साहित करते हैं.

4- अत्यद्भुतं ते भवतु गणतन्त्रदिवसम्!

भावार्थ- आप सभी के लिए गणतंत्र दिवस मंगलमय हो.

5- तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हरि तुमि कर्म।

त्वम हि प्राणा: शरीरे। वन्दे मातरम्‌।।

भावार्थ- तू ही मेरा ज्ञान, तू ही मेरा धर्म है, तू ही मेरा अंतर्मन, तू ही मेरा लक्ष्य, तू ही मेरे शरीर का प्राण

है. वंदे मातरम्

गणतंत्र दिवस संविधान में निहित लोकतांत्रिक सिद्धांतों को रेखांकित करता है. इस दिन देशभर के सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों में ध्वजारोहण किया जाता है. मुख्य समारोह दिल्ली के कर्तव्य पथ (पूर्व में राजपथ) पर आयोजित होता है, जहां भारतीय सेना की शक्ति और राज्यों की सांस्कृतिक झलक दिखाने वाली झांकियां आकर्षण का केंद्र होती हैं. यह उत्सव नागरिकों को एक सूत्र में बांधकर एक राष्ट्र की आत्मा और उसकी अखंडता का जश्न मनाने का अवसर देता है.

गणतंत्र दिवस केवल एक तारीख नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक क्षण की याद है जिसने प्रत्येक भारतीय को समान अधिकार और कानून का शासन प्रदान किया. यह दिन हमें आत्मचिंतन की प्रेरणा देता है कि हम अपने अधिकारों के साथ-साथ संवैधानिक कर्तव्यों का भी निष्ठा से पालन करें ताकि भारत निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे.