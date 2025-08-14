Parsi New Year 2025 Wishes: पारसी नवरोज की इन हिंदी Quotes, WhatsApp Messages, Facebook Greetings के जरिए दें शुभकामनाएं

पारसी नवरोज 2025 (Photo Credits: File Image)

Parsi New Year 2025 Wishes in Hindi: इस साल भारत में पारसी नव वर्ष (Parsi New Year) 15 अगस्त 2025 को मनाया जा रहा है, जो देश में रहने वाले पारसियों और ईरानियों के लिए एक मजेदार और रोमांचक दिन होता है. इस पर्व को नवरोज (Navroz) के नाम से भी जाना जाता है. जो ईरानी कैलेंडर के हिसाब से नए साल के पहले दिन का जश्न मनाता है. फारसी में नवरोज दो शब्दों से मिलकर बना है, 'नव' यानी 'नया' और 'रोज' यानी 'दिन', इसलिए इस दिन का शाब्दिक अनुवाद नया दिन है. पारसी नव वर्ष को नवरोज के अलावा पतेती (Pateti) के तौर पर भी जाना जाता है. दुनिया भर में कई जगहों पर नवरोज के पर्व को साल में दो बार मनाया जाता है. पारसी पंचांग के अनुसार, पहली बार 21 मार्च को पारसी नवरोज मनाया जाता है तो वहीं भारत के पारसी शहंशाही पंचांग के मुताबिक 15 या 16 अगस्त को नवरोज यानी पारसी नव वर्ष का उत्सव मनाया जाता है.

पारसी नव वर्ष के पहले दिन को नवरोज कहा जाता है, जिसका नाम पारसी राजा जमशेद के नाम पर रखा गया था. पारसी या शहंशाही कैलेंडर बनाने के लिए पारसी राजा जमशेद को श्रेय दिया जाता है. नवरोज और पतेती के नाम से मनाए जाने वाले इस पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिलता है. इस अवसर पर आप इन हिंदी विशेज, कोट्स, वॉट्सऐप मैसेजेस, फेसबुक ग्रीटिंग्स के जरिए पारसी नवरोज की शुभकामनाएं दे सकते हैं.

1- नव-वर्ष की पावन बेला में,

है यही शुभ संदेश,

हर दिन आए आपके जीवन में,

लेकर खुशियां विशेष.

पारसी नवरोज की शुभकामनाएं

पारसी नवरोज 2025 (Photo Credits: File Image)

2- ऋतु से बदलता पारसी साल,

नए वर्ष की छाए मौसम में बहार,

बदलाव दिखता प्रकृति में हर तरफ,

ऐसा होता है नवरोज का त्योहार!

पारसी नवरोज की शुभकामनाएं

पारसी नवरोज 2025 (Photo Credits: File Image)

3- पारसी नवरोज मंगलमय हो,

नए साल की यह पावन बेला,

आपके जीवन में लाए ढेरों खुशियां,

नवरोज पर है हमारी यही कामना.

पारसी नवरोज की शुभकामनाएं

पारसी नवरोज 2025 (Photo Credits: File Image)

4- मुझे तेरे ख्वाबों से प्यार इतना है,

कि खुद को उनके लिए निसार कर दूं,

करुं बस तुझसे मैं मोहब्बत इतनी,

और अपना ये साल तेरे नाम कर दूं.

पारसी नवरोज की शुभकामनाएं

पारसी नवरोज 2025 (Photo Credits: File Image)

5- कोयल गाए हर डाल-डाल, पात-पात,

ढेरों उम्मीदें लेकर आया है यह नया साल,

खुशियों से बीते नव वर्ष का हर एक पल,

जीवन में हो सुख-समृद्धि का आगमन.

पारसी नवरोज की शुभकामनाएं

पारसी नवरोज 2025 (Photo Credits: File Image)

बता दें कि पारसी न्यू ईयर के पहले दिन पारसी समुदाय के लोग सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं, फिर नए कपड़े पहनते हैं. इस उत्सव को मनाने के लिए घर की अच्छी तरह से साफ-सफाई करके उसे सजाया जाता है. घर की महिलाएं इस उत्सव के आनंद को बढ़ाने के लिए घर में लजीज पकवान बनाती हैं और पूरा परिवार साथ मिलकर इन स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाता है. इसके साथ ही इस दिन लोग अपने प्रियजनों को गिफ्ट देते हैं, जिसे लेकर कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में खुशियों का आगमन होता है और घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहती है.