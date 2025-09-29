Maha Saptami 2025 Messages: शुभ महा सप्तमी! दोस्तों-रिश्तेदारों संग शेयर करें ये हिंदी WhatsApp Wishes, Facebook Greetings और Quotes

महा सप्तमी 2025 (Photo Credits: File Image)

Maha Saptami 2025 Messages in Hindi: शारदीय नवरात्रि (Sharad Navratri) की इन दिनों पूरे देश में धूम मची हुई है, हर तरफ बस मां दुर्गा (Maa Durga) के जयकारे सुनाई दे रहे हैं और हर किसी पर उनकी भक्ति का रंग चढ़ा हुआ है. देश के विभिन्न हिस्सों में डांडिया, गरबा और रामलीलाओं का आयोजन किया गया है. वैसे तो नवरात्रि का हर दिन बेहद खास होता है और हर एक दिन मां दुर्गा के एक स्वरूप को समर्पित होता है. अगर, बात करें शारदीय नवरात्रि की सप्तमी तिथि की तो यह तिथि मां कालरात्रि (Maa Kalratri) को समर्पित है और यह पांच दिवसीय दुर्गा पूजा (Durga Puja) का दूसरा दिन होता है, इसलिए इसका विशेष महत्व बताया जाता है. इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर 2025 से हुई है, जबकि 28 सितंबर 2025 से दुर्गा पूजा का भव्य आगाज हुआ है, जिसका समापन 2 अक्टूबर 2025 को विजयादशमी के साथ होगा. कहा जाता है कि मां दुर्गा ने नौ दिनों तक दुष्ट असुर महिषासुर से युद्ध किया था और दसवें दिन उन्होंने उसका अंत किया था, इसलिए मां दुर्गा की महिषासुर विजय के जश्न को मनाने के लिए विजयादशमी का त्योहार मनाया जाता है.

आज यानी 29 सितंबर 2025 को शारदीय नवरात्रि की सप्तमी तिथि है और इस दिन भक्त मां कालरात्रि की उपासना कर रहे हैं. इस तिथि को महा सप्तमी और शुभो सप्तमी कहा जाता है. ऐसे में इस पावन अवसर पर आप इन भक्तिमय हिंदी मैसेजेस, वॉट्सऐप विशेज, फेसबुक ग्रीटिंग्स और कोट्स को दोस्तों-रिश्तेदारों संग शेयर करके उनसे शुभ महा सप्तमी कह सकते हैं.

1- खुशियां और आपका जन्म-जन्म का साथ हो,

हर किसी की जुबान पर आपकी ही बात हो,

जीवन में कभी कोई मुसीबत आए भी,

तो आपके सिर पर मां दुर्गा का हाथ हो.

शुभ महा सप्तमी

2- है चारों ओर माता के चर्चे हजार,

आओ सब मिलकर चलें उनके दरबार,

मां की कृपा अब हम पर होने लगी,

जगमग ज्योति मां तेरी जगने लगी.

शुभ महा सप्तमी

3- माता ना मैं पैसा चाहूं,

ना मैं चाहूं तुमसे ऊंचा पद,

बस मुझको अपना प्यार देना मां,

आशीर्वाद मिले आपका है मेरी ये हद.

शुभ महा सप्तमी

4- महा सप्तमी का ये पल हो सुनहरा,

दुनिया में नाम हो रोशन तुम्हारा,

दूसरों को दिखाओ तुम किनारा,

यही आशीर्वाद है हमारा...

शुभ महा सप्तमी.

बहरहाल, नवरात्रि के सातवें दिन जिनकी पूजा होती है, वो मां दुर्गा का सातवां स्वरूप मां कालरात्रि है. मां कालरात्रि का रंग काला है और ये तीन नेत्रों वाली देवी हैं. उनके गले में विद्युत की अद्भुत माला है, उनके हाथों में खड्ग और कांटा है. गधे पर सवार मां कालरात्रि का रूप भले ही भयंकर नजर आता है, लेकिन वो हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करती हैं, इसलिए उन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है. मां कालरात्रि की उपासना से शत्रुओं और विरोधियों पर विजय प्राप्त होती है. इसके साथ ही भय, दुर्घटना व रोगों का नाश होता है और जीवन की हर समस्या को हल करने शक्ति मिलती है.