Maha Ashtami 2025 Wishes: महा अष्टमी के इन मनमोहक WhatsApp Stickers, GIF Greetings, HD Images, Wallpapers के जरिए दें शुभकामनाएं

Maha Ashtami 2025 Wishes in Hindi: इस साल शारदीय नवरात्रि (Sharad Navratri) की शुरुआत 22 सितंबर 2025 से हुई है, जबकि 28 सितंबर 2025 से दुर्गा पूजा (Durga Puja) का भव्य आगाज हुआ है, जिसका समापन 02 अक्टूबर 2025 को विजयादशमी (Vijayadashami) के साथ होगा. नवरात्रि से जुड़ी पौराणिक मान्यता के अनुसार, मां दुर्गा ने नौ दिनों तक दुष्ट असुर महिषासुर के साथ भयंकर युद्ध किया था, जिसके बाद दसवें दिन उन्होंने महिषासुर का संहार करके उसके आतंक से इस संसार को मुक्ति दिलाई थी. दरअसल, मां दुर्गा की उपासना के पर्व नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व बताया जाता है. इस साल महा अष्टमी का व्रत 30 सितंबर 2025 को रखा जा रहा है. नवरात्रि में पहले और आखिरी दिन व्रत रखने वाले भक्त अष्टमी तिथि को कन्या पूजन कर अपना व्रत पूर्ण करते हैं.

शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथी पांच दिवसीय दुर्गा पूजा का तीसरा दिन होता है, जिसे महा अष्टमी या शुभो अष्टमी कहा जाता है. इस दिन बंगाली समुदाय के लोग विशेष प्रार्थना अंजलि अर्पित करते हैं और इसकी शुभकामनाएं देते हैं. ऐसे में आप भी इस खास अवसर पर इन हिंदी विशेज, वॉट्सऐप स्टिकर्स, जीआईएफ ग्रीटिंग्स, एचडी इमेजेस, वॉलपेपर्स के जरिए महा अष्टमी की शुभकामनाएं दे सकते हैं.

1- दुर्गाष्टमी की शुभकामनाएं

2- महा अष्टमी की हार्दिक बधाई

3- महा अष्टमी की शुभकामनाएं

4- हैप्पी महा अष्टमी

5- शुभ महा अष्टमी

शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि देवी दुर्गा के आठवें स्वरूप मां महागौरी को समर्पित है. उनका स्वरुप बेहद सुंदर और वर्ण गौर है, इसलिए उन्हें महागौरी कहा जाता है. मां महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप हैं, इसलिए इन्हें धन-वैभव और सुख-शांति की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है. गौरतलब है कि नवरात्रि दुष्ट असुर महिषासुर पर मां दुर्गा की विजय का पावन पर्व है, क्योंकि नौ दिनों तक महिषासुर से युद्ध करने के बाद दसवें दिन उन्हें उस असुर पर विजय प्राप्त हुई थी, इसलिए आश्विन शुक्ल दशमी को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर विजयादशमी का त्योहार मनाया जाता है.