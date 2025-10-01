Lal Bahadur Shastri Jayanti 2025 Wishes: लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर इन हिंदी Quotes, WhatsApp Messages, Facebook Greetings को भेजकर दें शुभकामनाएं

Lal Bahadur Shastri Jayanti 2025 Wishes in Hindi: एक तरफ जहां हर साल 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है तो वहीं दूसरी तरफ इसी दिन देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती (Lal Bahadur Shastri Jayanti) मनाई जाती है. शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुगलसराय में हुआ था. शास्त्री जी सन 1920 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जारी स्वाधीनता संग्राम में शामिल हुए थे, फिर वो सन 1921 में असहयोग आंदोलन, सन 1930 में दांडी मार्च और सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी शामिल हुए थे. यही वजह है कि भारत के वीर सपूतों में शास्त्री जी का भी जिक्र किया जाता है. देशवासियों को 'जय जवान, जय किसान' का नारा देने वाले शास्त्री जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन में शामिल हुए थे, जिसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा था.
आजाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपना संपूर्ण जीवन गरीबों की सेवा में समर्पित कर दिया था. उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था. शास्त्री जयंती पर लोग उन्हें याद कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं. ऐसे में आप भी लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर इन हिंदी विशेज, कोट्स, वॉट्सऐप मैसेजेस, फेसबुक ग्रीटिंग्स को भेजकर अपनों को शुभकामनाएं दे सकते हैं.
देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का पूरा नाम लाल बहादुर श्रीवास्तव था. उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद और माता का नाम रामदुलारी देवी था. शास्त्री जी ऐसी शख्सियत रहे हैं, जिन्होंने आखिरी सांस तक सादगी भरा जीवन जिया. उनकी शिक्षा की बात करें तो उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई हरीशचंद्र उच्च विद्यालय से की थी, फिर उन्होंने काशी विद्यापीठ से स्नातकोत्तर की परीक्षा पास की, फिर उन्हें शास्त्री जी की उपाधि से नवाजा गया. गौरतलब है कि देश की आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने और उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री दूसरे प्रधानमंत्री बने थे.