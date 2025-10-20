Lakshmi Pujan 2025 Wishes: लक्ष्मी पूजन पर ये भक्तिमय हिंदी Quotes, WhatsApp Messages और Facebook Greetings के जरिए दें शुभकामनाएं

हैप्पी लक्ष्मी पूजा (Photo: File Image)

Lakshmi Pujan 2025 Wishes: लक्ष्मी पूजा (Lakshmi Puja) दिवाली के दिन घर में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाने वाला त्योहार है. देवी लक्ष्मी को धन, समृद्धि और सुख की देवी माना जाता है. इस दिन, लोग अपने घरों को सजाते हैं, लक्ष्मी पूजा के लिए रंगोली बनाते हैं और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते हैं. इस दिन माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश और धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है. दिवाली की रात लक्ष्मी पूजन का रहस्य समुद्र मंथन से जुड़ा है. मान्यता है कि दीपावली के दिन ही माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से पृथ्वी पर प्रकट हुई थीं. भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को समुद्र मंथन से प्रकट होने के बाद रात के अंधकार में खोजा था. इस कारण रात में दीप जलाने और लक्ष्मी पूजा करने का महत्व है. यह भी पढ़ें: Dhanteras 2025: सोना महंगा है तो धनतेरस पर ये वस्तुएं खरीदकर भी घर में शुभता और सौभाग्य ला सकते हैं! जानें क्या वस्तुएं खरीदें!

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दीपावली के दिन माता लक्ष्मी रात के समय पृथ्वी पर आती हैं और भ्रमण करती हैं. मां लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए लोग घरों के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाते हैं, दीयों से घर-आंगन को रोशन करते हैं. दिवाली के दिन इसलिए लोग माता लक्ष्मी की पूजा-अर्चना करते हैं, ताकि उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहे और धन की वर्षा होती रहे. धन, सोना, चांदी सुख समृद्धि का प्रतिक है. इसलिए माता लक्ष्मी की पूजा के दिन पैसों, सोने चांदी के सिक्कों की भी पूजा की जाती है. इस अवसर पर आप इन भक्तिमय हिंदी विशेज, कोट्स, वॉट्सऐप मैसेजेस, फेसबुक ग्रीटिंग्स के जरिए आप अपनों को लक्ष्मी पूजन की शुभकामनाएं दे सकते हैं.

1- उत्सव मां लक्ष्मी का,

प्राप्त हो आपको आशीर्वाद और प्यार,

धन धान से भरा रहे घर,

सदा बढ़ता रहे कारोबार.

लक्ष्मी पूजन की शुभकामनाएं

2- कुमकुम भरे कदमों से,

लक्ष्मी जी आएं आपके द्वार,

सुख-संपत्ति मिले आपको अपार,

लक्ष्मी पूजन की शुभकामनाएं करें स्वीकार.

लक्ष्मी पूजन की शुभकामनाएं

3- आज लक्ष्मी पूजन का त्योहार है,

जगमगा रहा ये संसार है,

मां की आराधना में तल्लीन हो जाओ,

अपनी हर मनोकामना पूरी होती पाओ.

लक्ष्मी पूजन की शुभकामनाएं

4- मां लक्ष्मी आपके जीवन में खुशियां लाएं,

सच्चे मन से करें मां लक्ष्मी का पूजन,

दीपावली के इस पावन अवसर पर,

दुआ है कि मां की कृपा आप पर बनी रहे.

लक्ष्मी पूजन की शुभकामनाएं

5- दीपों का ये पावन त्योहार,

आपके जीवन में लाए खुशियां हजार,

लक्ष्मी जी आएं आपके द्वार,

लक्ष्मी पूजन की शुभकामनाएं करें स्वीकार.

लक्ष्मी पूजन की शुभकामनाएं

लक्ष्मी पूजन के दौरान, लोग व्हाट्सएप और फेसबुक पर लक्ष्मी पूजा की तस्वीरें और इमेजेस शेयर करते हैं. लक्ष्मी पूजा के बिना दिवाली दिवाली का त्योहार अधुरा है. इस दिन लोग अपने घर में धन, समृद्धि और खुशियों की कामना करते हैं.