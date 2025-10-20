Lakshmi Puja Quotes 2025: मेहनत से अर्जित लक्ष्मी ही सच्ची लक्ष्मी है, जो दूसरों पर भी बरसाई जाए! लक्ष्मी-पूजा पर ये कोट्स भेजकर सच्ची दिवाली मनाएं!

Lakshmi Puja Quotes 2025: दीपावली अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और अज्ञान पर ज्ञान की जीत का प्रतीक है. यह पर्व आंतरिक शुद्धता और दीप प्रज्वलित कर नकारात्मक ऊर्जाओं और बुरी आत्माओं को दूर भगाने का प्रतीक है. पुराणों के अनुसार महापर्व दीपावली भगवान श्रीराम के रावण पर विजय प्राप्त कर 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटने, भगवान कृष्ण द्वारा नरकासुर के वध करने और धन की देवी लक्ष्मी की पूजा का प्रतीक है. देवी लक्ष्मी की पूजा से घर-परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है. इस वर्ष 20 अक्टूबर 2025 को मां लक्ष्मी की पूजा कर दीपावली मनाई जाएगी. इस अवसर पर यहां कुछ प्रभावशाली कोट्स दिये गये हैं, जिसे सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये आप अपने मित्रों एवं सहजनों को भेजकर दीपावली की असली खुशियां शेयर कर सकते हैं. यह भी पढ़ें: Lakshmi Pujan 2025 Wishes: लक्ष्मी पूजन पर ये भक्तिमय हिंदी Quotes, WhatsApp Messages और Facebook Greetings के जरिए दें शुभकामनाएं
लक्ष्मी पूजा पर प्रभावशाली कोट्स
* ‘जहां दीपक की रोशनी होती है, वहां मां लक्ष्मी का वास होता है.’
* ‘सच्ची लक्ष्मी वही है, जो मेहनत से कमाई जाए, और दूसरों के लिए भी बरसाई जाए.’
* ‘माँ लक्ष्मी की कृपा से जीवन में समृद्धि आए, अंधकार दूर हो और ज्ञान का प्रकाश फैले.’
* ‘लक्ष्मी पूजन केवल धन की पूजा नहीं, बल्कि सद्गुणों, मेहनत और सद्भाव की साधना है.’
* ‘दीप जलाएं, दिलों को मिलाएं — लक्ष्मी माँ तब ही खुश होती हैं जब घरों में प्रेम और सत्य का उजाला हो.’
* ‘जिस घर में सत्कर्म और सेवा होती है, वहाँ माँ लक्ष्मी सदा निवास करती हैं.’
* ‘धन वही जो धर्म में लगे, पूजन वही जो आत्मा को उजाले.’
* ‘लक्ष्मी पूजा का अर्थ है – अपने भीतर की बुराइयों का अंत और सद्गुणों का आरंभ.’
* ‘लक्ष्मी माँ की कृपा से हर अंधकार दूर हो, और जीवन में उजाला भर जाए.’
* ‘इस दीपावली, दीप जलाएं बाहर भी और भीतर भी — क्योंकि सच्चा पूजन आत्मा के दीप से होता है.’
समृद्धि और आशीर्वाद की कामनाएं
* ‘माँ लक्ष्मी आपके लिए समृद्धि और शांति लेकर आएं.’
* ‘देवी लक्ष्मी की दिव्य कृपा आपको प्रचुरता और सफलता प्रदान करे.’
* ‘लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपका जीवन उज्जवल हो.’
* ‘धन की देवी आपके घर पधारे और आप पर अपना आशीर्वाद बरसाएं.’
* ‘आपको आनंद और समृद्धि से भरी एक धन्य लक्ष्मी पूजा की शुभकामनाएं!’
* ‘इस दिन को एक नए सिरे से शुरुआत करने और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से नई शुरुआत करने के अवसर के रूप में लें.’
* ‘यह त्योहार आपके लिए प्रकाश और समृद्धि से भरी एक नई शुरुआत का प्रतीक हो.’