Ganesh Chaturthi 2025 Marathi Wishes: गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा! इन मराठी Quotes, WhatsApp Status, GIF Greeting के जरिए दें बधाई

Ganesh Chaturthi 2025 Marathi Wishes: देवों के देव महादेव (Mahadev) और माता पार्वती (Mata Parvati) के पुत्र भगवान गणेश (Bhagwan Ganesh) को देवताओं में प्रथम पूजनीय माना जाता है, इसलिए हर शुभ कार्य की शुरुआत से पहले विघ्नहर्ता गणेश की पूजा की जाती है. वैसे तो हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्त विधि-विधान से उनकी पूजा करते हैं. वहीं गणेश चतुर्थी एक ऐसा पर्व है, जिसका तमाम गणेश भक्तों को सालभर बेसब्री से इंतजार रहता है. हिंदू धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश जी के जन्मोत्सव को गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi) के तौर पर देशभर में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में इसकी धूम देखते ही बनती है. इस साल 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है और इसी के साथ 10 दिवसीय गणेशोत्सव की शुरुआत हो रही है, जिसका समापन अनंत चतुर्दशी को होगा.
भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और बुद्धि-समृद्धि का देवता माना जाता है. इस पर्व में लोग नए कार्यों की शुरुआत करते हैं और गणेशजी की पूजा करते हैं. घरों और सार्वजनिक पंडालों में गणेशजी की मूर्ति स्थापित की जाती है. इसके साथ ही शुभकामना संदेशों का आदान-प्रदान होता है. ऐसे में आप मराठी के इन विशेज, कोट्स, वॉट्सऐप स्टेटस, जीआईएफ ग्रीटिंग्स के जरिए प्रियजनों से गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा कह सकते हैं.
गौरतलब है कि गणेश चतुर्थी के दिन भक्त अपने घरों और सार्वजनिक पंडालों में गणेश जी का स्वागत करते हैं, फिर दस दिनों तक भक्त उनकी विशेष पूजा-अर्चना करते हैं. पूजन के दौरान उन्हें दूर्वा, गुड़हल का फूल अर्पित करते हुए मोदक, लड्डू और प्रसाद का भोग लगाया जाता है. भक्ति, भजन, आरती और गणेश जी के जयकारे उस उत्सव के दौरान हर तरफ सुनाई देते हैं. दस दिनों तक चलने वाले इस उत्सव का समापन अनंत चतुर्दशी के दिन होता है. इस पर्व को महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गोवा में काफी उत्साह से मनाया जाता है.