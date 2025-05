जापान की चांद देखने वाली समिति ने घोषणा की है कि बुधवार को धुल-क़िदा महीने का आखिरी दिन होगा, और गुरुवार से धुल-हिज्जा महीना शुरू होगा. इसके अनुसार, ईद-उल-अजहा शनिवार, 7 जून को मनाई जाएगी.

The Moon Sighting Committee of Japan has announced that Wednesday will mark the completion of the month of Dhul-Qi'dah, and that Thursday will be the first day of Dhul-Hijjah. Accordingly, Eid al-Adha will be observed on Saturday, June 7. pic.twitter.com/cGh8Gnx1jb— Datuk Jahat Hensem (@datukhensem) May 27, 2025