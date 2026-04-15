Zombie Drug: क्या ‘ज़ॉम्बी ड्रग’ मीरा-भायंदर तक पहुंच गया? सड़क किनारे घंटों खड़े रहे शख्स का वायरल वीडियो, बढ़ी चिंता

(Photo Credits: Advocatekrishnagupta/Instagram)

Has 'Zombie Drug' Reached Mira Bhayandar? मुंबई से सटे मीरा भयंदर इलाके में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति को सड़क किनारे लंबे समय तक स्थिर (मोशनलेस) खड़ा देखा जा सकता है. इस वीडियो के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में 'ज़ोंबी ड्रग' (Zombie Drug) के फैलने की आशंका ने जोर पकड़ लिया है. इस तरह की घटनाओं ने सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर बहस छेड़ दी है, जिससे नागरिकों में डर का माहौल है.

क्या वाकई यह 'ज़ोंबी ड्रग' का मामला है?

वीडियो में व्यक्ति की असामान्य और स्थिर स्थिति को देखकर सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि वह 'ज़ोंबी ड्रग' (जिसे अक्सर ज़ाइलाज़ीन के नाम से जाना जाता है) के प्रभाव में है. हालांकि, अधिकारियों और विशेषज्ञों ने इस तरह के दावों को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी है। इससे पहले बेंगलुरु और चंडीगढ़ में भी इसी तरह के वीडियो सामने आए थे, जिनमें दावा किया गया था कि लोग ज़ोंबी ड्रग के नशे में हैं. यह भी पढ़े: Maharashtra: अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़, एनसीबी ने 25 किग्रा नारकोटिक ड्रग्स को जलाकर किया नष्ट

Alleged 'Zombie Drug' Video in Mira Bhayandar

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अन्य शहरों में सामने आई सच्चाई

हाल ही में बेंगलुरु पुलिस ने एक ऐसे ही वायरल वीडियो की जांच की थी. पुलिस जांच और मेडिकल रिपोर्ट में यह साफ हुआ कि उस व्यक्ति पर किसी भी नशीले पदार्थ का प्रभाव नहीं था. वह व्यक्ति गठिया (Arthritis) और साइनसाइटिस जैसी बीमारियों से पीड़ित था और उसने दर्द निवारक दवाओं के साथ शराब का सेवन किया था, जिसकी वजह से वह वैसी स्थिति में था. बेंगलुरु पुलिस ने इस मामले में भ्रामक जानकारी फैलाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है.

प्रशासन और पुलिस की अपील

मीरा भयंदर और अन्य इलाकों में इस तरह के वायरल वीडियो को लेकर पुलिस विभाग का मानना है कि बिना पुष्टि किए किसी भी खबर या वीडियो को साझा करना गलत है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि:

भ्रामक जानकारी न फैलाएं: सोशल मीडिया पर बिना जांचे-परखे जानकारी शेयर करने से समाज में अनावश्यक भय पैदा होता है.

पुष्टि करें: अगर आपको संदिग्ध स्थिति में कोई व्यक्ति दिखे, तो उसे वीडियो बनाकर वायरल करने के बजाय स्थानीय पुलिस को तुरंत सूचित करें.

सख्त कानूनी कार्रवाई: गलत अफवाहें फैलाकर सार्वजनिक शांति भंग करने वालों के खिलाफ आईटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

फिलहाल, मीरा भयंदर में सामने आए इस वीडियो के बाद स्थानीय प्रशासन सतर्क है और नागरिकों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी स्थिति में जिम्मेदारी से व्यवहार करें