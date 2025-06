Zepto’s Food Licence Cancelled: धारावी में जेप्टो का लाइसेंस कैंसिल, एफडीए की बड़ी कार्रवाई, साफ सफाई और गंदगी आई थी सामने

Zepto’s Food Licence Cancelled: मुंबई के धारावी स्थित Zepto के फूड वेयरहाउस में महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने एक अचानक रेड के दौरान भारी अनियमितताएं पाई, जिसके बाद कंपनी का फूड बिजनेस लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया. रेड में अधिकारियों को फंगल युक्त खाद्य सामग्री, गंदे और गीले फर्शों पर पड़ी खाद्य वस्तुएं, ठप पड़े कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स और एक्सपायर्ड सामान को ताजा माल के साथ स्टोर किया गया पाया गया.यह सभी मामले सीधे तौर पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 और फूड बिजनेस लाइसेंसिंग रेगुलेशंस 2011 का उल्लंघन हैं. इस वेयरहाउस से जुड़े पिक्स सामने आने के बाद लोगों ने भी नाराजगी जताई थी. वेयरहाउस में देख सकते है कि किस तरह से साफ़ सफाई को लेकर बिलकुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था. खाने के सीलबंद पैकेट पर भी कचरा दिखाई दे रहा है.

जेप्टो का लाइसेंस कैंसिल

Before you place your next online grocery order on #Zepto, read this:@FDA_MAHARASHTRA has immediately suspended Zepto's Mumbai license (Kiranakart Technologies Pvt. Ltd., #Dharavi)!

Why? During inspection, they found:

🦠 Fungal growth on food

— नेत्वा धुरी NETWA DHURI (@netwadhuri) June 1, 2025