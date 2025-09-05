Yamuna-Hindon Flood: एनसीआर में फिर मूसलाधार बारिश का दौर, यमुना-हिंडन का जलस्तर बढ़ा, 43 से अधिक गांव प्रभावित

(Photo Credits ANI)

नोएडा, 5 सितंबर : राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में एक बार फिर से मौसम करवट बदलने जा रहा है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के अनुसार, 10 सितंबर तक लगातार बारिश (Rain) का सिलसिला बना रहेगा. विभाग की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, 6 और 7 सितंबर को गरज-चमक के साथ तेज बारिश का अलर्ट है. इसके बाद 8 सितंबर को दोपहर या शाम के समय आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे.

वहीं, 9 सितंबर को एक बार फिर गरज-चमक के साथ मूसलाधार बारिश होने की संभावना है. 10 सितंबर को आसमान में आंशिक बादल छाए रहने का अनुमान लगाया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक, बारिश का यह सिलसिला अगले एक हफ्ते तक जारी रह सकता है. अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. वहीं, नमी का स्तर 55 से 90 प्रतिशत के बीच हो सकता है, जिसके कारण उमस से लोगों को दिक्कतें हो सकती हैं. यह भी पढ़ें : Punjab Flood Video: पंजाब में बाढ़ का कहर, 43 लोगों की मौत, लाखों हेक्टेयर फसल बर्बाद, केंद्र से मदद की गुहार

लगातार हो रही बारिश के चलते यमुना और हिंडन नदी का जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है. जिला प्रशासन ने बताया कि फिलहाल आसपास के 43 से अधिक गांव बाढ़ के पानी से प्रभावित हो चुके हैं. कई निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है. राहत और बचाव कार्य के लिए प्रशासन की टीमें लगातार प्रभावित इलाकों में डटी हुई हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि आने वाले दिनों में बारिश की तीव्रता बढ़ी तो जलभराव और बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो सकती है. एनसीआर में पहले से ही सड़कों पर जाम और जलभराव की समस्या बनी हुई है, ऐसे में तेज बारिश के चलते हालात और बिगड़ने की आशंका है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से निचले इलाकों में न जाएं और मौसम विभाग की चेतावनियों पर ध्यान दें. साथ ही, बिजली कड़कने के दौरान खुले स्थानों पर खड़े होने से बचें.