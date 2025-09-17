महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना होने वाली है बंद? CM देवेंद्र फडणवीस ने खुद दिया जवाब

CM Devendra Fadnavis | PTI

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने अफवाहों को खारिज करते हुए साफ कहा है कि राज्य सरकार की लोकप्रिय मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) को बंद नहीं किया जाएगा. हाल ही में कुछ दावे सामने आए थे कि यह योजना रद्द हो सकती है, जिसके बाद कई महिलाओं में चिंता पैदा हो गई थी. सीएम फडणवीस ने छत्रपति संभाजीनगर के फुलंब्री तालुका में आयोजित एक कार्यक्रम में स्पष्ट किया कि योजना पहले की तरह जारी रहेगी. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है.

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस सितंबर से होगा शुरू, यात्रियों को होंगे कई फायदे.

मुख्यमंत्री ने कहा, “कुछ लोग हमारी बहनों को गुमराह कर रहे हैं कि यह योजना (Ladki Bahin Yojana) खत्म हो जाएगी. ऐसा कुछ नहीं है. हम न केवल 1,500 रुपये दे रहे हैं, बल्कि गांवों में महिला-प्रधान क्रेडिट सोसाइटी भी शुरू कर रहे हैं, जिससे रोजगार के अवसर बनेंगे.”

एक करोड़ ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री फडणवीस ने आगे कहा कि उनकी सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़े कदम उठा रही है. उनका लक्ष्य है कि राज्य में एक करोड़ महिलाएं सालाना 1 लाख रुपये या उससे अधिक कमाई करने वाली ‘लखपति दीदी’ बनें. इसके लिए महिलाओं को 1 लाख रुपये तक का ब्याज-मुक्त ऋण भी दिया जा रहा है, ताकि वे खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें और दूसरों को भी रोजगार दे सकें.

महिला सशक्तिकरण के साथ निवेश को बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान यह भी बताया कि छत्रपति संभाजीनगर देश की इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) राजधानी बनने की ओर अग्रसर है. राज्य सरकार यहां बड़े निवेश आकर्षित कर रही है, जिससे औद्योगिक और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी.

सीएम देवेंद्र फडणवीस की इस घोषणा से राज्य की लाखों महिलाओं को राहत मिली है. मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना केवल आर्थिक मदद ही नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है. सरकार के नए प्रयासों से ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के अवसर बढ़ने की उम्मीद है.