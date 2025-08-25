VIDEO: कौन हैं मेजर Rishabh Singh Sambyal? जो सोशल मीडिया पर बन गए हैं 'National crush', जानें उनके बारे में सबकुछ

Photo- @Devansh010/X

Who Is Major Rishabh Singh Sambyal: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के Aide-de-Camp (ADC) और पैरास्पेशल फोर्स के कमांडो मेजर ऋषभ सिंह संब्याल इन दिनों इंटरनेट पर चर्चा का विषय बने हुए हैं. हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो (Viral Video) में, वह राष्ट्रपति को रूमाल देते और बारिश में उनके लिए छाता पकड़े नज़र आए, जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया. उनके इन छोटे-छोटे लेकिन सम्मानजनक प्रयासों ने सोशल मीडिया पर उनके प्रशंसकों की संख्या बढ़ा दी है और कई फैन पेज भी बनाए गए हैं. मेजर संब्याल जम्मू के डोगरा राजपूत (Dogra Rajputs) हैं और उनका करियर पहले से ही उल्लेखनीय रहा है.

2021 में, एक कैप्टन के रूप में, उन्होंने जाट रेजिमेंट (Jat Regiment) की कमान संभाली और गणतंत्र दिवस परेड में "सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग कॉन्टिंजेंट ट्रॉफी (Best Marching Contingent Trophy)" जीती. उनके अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और निपुणता ने उन्हें सैन्य जगत में बहुत सम्मान दिलाया.

मेजर ऋषभ संब्याल का दिल छु लेने वाला वीडियो

View this post on Instagram A post shared by INDIAN FORCES MOTIVATION 🔥 (@indian_forces_motivation)

'गजब का है उनका शरमाना'

That Blushing 😊🤭 pic.twitter.com/viWJvnFJe4 — Prof cheems ॐ (@Prof_Cheems) August 23, 2025

दिल जीत ले रहे हैं मेजर ऋषभ सिंह संब्याल

Major Rishabh singh sambyal the cutest🫶🏻❤️ pic.twitter.com/NwY54GUDqs — काका🐪 (@Kakaraj15) August 12, 2025

कौन हैं मेजर ऋषभ सिंह संब्याल?

वर्तमान में राष्ट्रपति के एडीसी के रूप में कार्यरत, संब्याल का पद किसी भी भारतीय सेना (Indian Army) अधिकारी के लिए सबसे प्रतिष्ठित पदों में से एक है. एडीसी का काम केवल सचिवीय सहायता प्रदान करना ही नहीं है, बल्कि वरिष्ठ अधिकारी के कार्यक्रम का प्रबंधन, यात्रा और कार्यक्रमों की व्यवस्था, सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन और महत्वपूर्ण विभागों के साथ संपर्क बनाए रखना भी शामिल है. इस पद के लिए संवेदनशीलता, तीक्ष्ण बुद्धि और शिष्टाचार की भी आवश्यकता होती है.

संब्याल की चौकस उपस्थिति और अनुशासित व्यवहार ने उन्हें सार्वजनिक समारोहों में भी आकर्षण का केंद्र बना दिया. चाहे वह राजकीय समारोह हो या अन्य आधिकारिक कार्यक्रम, उनका शांत और संयमित व्यवहार सभी का ध्यान आकर्षित करता है.

सोशल मीडिया स्टार बन चुके हैं मेजर संब्याल

मेजर संब्याल (Major Sambyal Viral Video) के कुछ छोटे-छोटे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. एक वीडियो में, उन्होंने कार्यक्रम के दौरान एक ड्राई फ्रूट उठाया और मुस्कुराए, जिससे दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए. उनके व्यवहार और विनम्रता के कारण लोग उन्हें "नेशनल क्रश (National Crush)" कहने लगे हैं.

हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि मेजर संब्याल को अपनी ऑनलाइन लोकप्रियता (Online Popularity_ का एहसास है या नहीं, उनके प्रशंसकों ने उनके लिए कई सोशल मीडिया पेज बनाकर उनकी प्रशंसा करना शुरू कर दिया है. उनके लुक से लेकर उनकी विनम्रता तक, हर चीज की कमेंट्स में तारीफ हो रही है.