VIDEO: भारत में निर्मित Semiconductor Chip कब होगी लॉन्च? लाल किले से PM Modi ने बताई तारीख, 4 नए प्लांट्स को दी मंजूरी
पीएम मोदी का ऐलान- युवाओं को नौकरी, टैक्स में राहत (Photo : X)

India's First Semiconductor Chip: 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश को एक बड़ी खुशखबरी दी. उन्होंने ऐलान किया कि भारत का पहला स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप इस साल के अंत तक बाजार में आ जाएगा. पीएम मोदी ने कहा कि यह चिप 'मेड इन इंडिया, मेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया' के विजन के तहत तैयार होगी और देश को तकनीकी आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाई पर ले जाएगी. पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज सेमीकंडक्टर दुनिया की ताकत बन चुके हैं, लेकिन भारत की इस दिशा में शुरुआत करीब 50-60 साल पहले ही हो गई थी.

दुर्भाग्य से उस समय से जुड़ी फाइलें अटक गईं और तकनीक का विकास नहीं हो पाया. इस वजह से देश ने 50-60 साल गंवा दिए. इस बीच कई अन्य देशों ने इस तकनीक पर महारत हासिल कर ली.

ये भी पढें: PM Modi on GST Reform: प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद वित्त मंत्रालय ने दो-स्लैब जीएसटी सिस्टम का प्रस्ताव पेश किया

भारत का पहला देसी सेमीकंडक्टर चिप इस साल के अंत तक बाजार में: PM

4 नए सेमीकंडक्टर प्लांट्स को मंजूरी

प्रधानमंत्री ने युवाओं से कहा कि हमें अतीत की गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ना होगा. अब सरकार मिशन मोड में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में काम कर रही है और तेजी से नई परियोजनाओं को आगे बढ़ा रही है.हाल ही में केंद्र सरकार ने चार नए सेमीकंडक्टर प्लांट्स को मंजूरी दी है, जिनमें कुल 4,594 करोड़ रुपये का निवेश होगा. ये प्लांट्स ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पंजाब में स्थापित किए जाएंगे.

इनमें शामिल हैं:

  • 3D ग्लास सॉल्यूशंस इंक द्वारा 3D ग्लास सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट, जिसे इंटेल, लॉकहीड मार्टिन और एप्लाइड मटेरियल्स का सहयोग है. इसकी वार्षिक क्षमता 5 करोड़ यूनिट होगी.

  • भुवनेश्वर में SiCsem का देश का पहला कमर्शियल सिलिकॉन कार्बाइड (SiC) फैब्रिकेशन यूनिट, जो हर साल 9.6 करोड़ चिप बनाएगा.

  • आंध्र प्रदेश में एडवांस्ड सिस्टम इन पैकेज टेक्नोलॉजीज का चिप पैकेजिंग प्लांट, जिसकी क्षमता 9.6 करोड़ यूनिट प्रति वर्ष है.

  • पंजाब में CDIL का सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, जो सालाना 15.8 करोड़ यूनिट तैयार करेगा.

भारत का बढ़ता सेमीकंडक्टर बाजार

सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल मोबाइल फोन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक वाहनों से लेकर घरेलू उपकरणों तक में होता है. उद्योग के अनुमान के मुताबिक भारत का सेमीकंडक्टर बाजार 2024-25 में 45-50 अरब डॉलर से बढ़कर 2030 तक 100-110 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है.

पीएम मोदी ने कहा कि यह सिर्फ तकनीक का विकास नहीं बल्कि देश की आर्थिक और रणनीतिक ताकत बढ़ाने का भी बड़ा कदम है. उन्होंने युवाओं को इस सेक्टर में करियर बनाने और नवाचार को बढ़ावा देने की अपील की.