कब आएगा Punjab State Rakhi Bumper Lottery 2025 का रिजल्ट? 7 करोड़ के पहले इनाम पर सबकी निगाहें

Photo- punjablotterystore.com

Punjab State Rakhi Bumper Lottery 2025 Result: अगर आपने भी इस बार पंजाब स्टेट राखी बंपर लॉटरी 2025 का टिकट लिया है, तो आपके लिए बड़ी खबर है. कल यानी 16 अगस्त 2025 को इस साल का ड्रॉ निकाला जाएगा. इस बार का पहला इनाम पूरे 7 करोड़ रुपये का है, जो बिके हुए टिकटों में से किसी एक को पक्का दिया जाएगा. पंजाब सरकार के डाइरेक्टरेट ऑफ लॉटरीज द्वारा आयोजित यह ड्रॉ अपनी पारदर्शिता और भरोसेमंद प्रक्रिया के लिए जाना जाता है. 500 रुपये का यह टिकट इस साल A और B सीरीज में जारी हुआ था.

सीमित संख्या में टिकट होने के कारण ड्रॉ से पहले ही यह कई जगहों पर बिक चुका है. अब लाखों टिकट धारक कल के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

ये भी पढें: Dpboss Satta Matka: सट्टा मटका खेलते समय ये गलतियां पड़ेंगी भारी

करोड़पति बनने का मौका

पंजाब स्टेट लॉटरीज की खासियत यही है कि इसके बंपर ड्रॉ में पहला इनाम गारंटी के साथ दिया जाता है. यानी, 7 करोड़ रुपये का भाग्यशाली विजेता कल जरूर तय होगा. इसके अलावा इस लॉटरी में कई दूसरे और तीसरे इनाम भी होते हैं, जिनमें लाखों रुपये तक जीतने का मौका मिलता है.

अन्य बड़े बंपर ड्रॉ भी लोकप्रिय

राखी बंपर के अलावा पंजाब लॉटरी में दिवाली बंपर, नए साल का बंपर, होली बंपर और बैसाखी बंपर भी लोगों में काफी लोकप्रिय हैं. इनमें 2.5 करोड़ से लेकर 7.5 करोड़ रुपये तक के बड़े इनाम होते हैं.

कहां देख सकते हैं नतीजे?

कल का रिजल्ट पंजाब स्टेट लॉटरीज की आधिकारिक वेबसाइट और अधिकृत टिकट विक्रेताओं के जरिए जारी किया जाएगा. टिकट धारकों को सलाह है कि ड्रॉ के बाद तुरंत अपना टिकट मिलान करें और किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें.

इस राखी, 500 रुपये का टिकट आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है. अब देखना ये है कि किसकी किस्मत चमकती है और कौन बनता है इस साल का 7 करोड़ का विजेता.

Disclaimer: लॉटरी में भाग लेना पूरी तरह से आपकी व्यक्तिगत पसंद है, और इसके परिणामस्वरूप हुए किसी भी नुकसान या लाभ के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं. लॉटरी खेलने से पहले सभी नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ें और समझें.