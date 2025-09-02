अमित मालवीय ने दो वोटर आईडी पर घेरा तो पवन खेड़ा का सवाल, मतदाता सूची को दुरुस्त रखना किसका काम ?

नई दिल्ली, 2 सितंबर : भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा पर दिल्ली में दो मतदाता पहचान पत्र रखने का आरोप लगाया है. मंगलवार को अमित मालवीय के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद पवन खेड़ा ने पलटवार किया. कांग्रेस नेता ने मतदाता पहचान पत्र में किसी भी गड़बड़ी से इनकार किया और चुनाव आयोग को ही घेर लिया.

आईएएनएस से बात करते हुए पवन खेड़ा ने चुनाव आयोग पर मतदाता सूची में संशोधन करने में व्यवस्थागत विफलताओं का आरोप लगाया. पवन खेड़ा ने कहा, "यही वह बात है, जो हम उठा रहे हैं. मैं 2016 में उस क्षेत्र से शिफ्ट हो गया था. फिर भी मेरा नाम कभी नहीं हटाया गया, तब से मतदाता सूची में 4-5 बार संशोधन हो चुका है. अगर आप जांच करें तो आपको पता चलेगा कि मुझे शिफ्ट हुए 9 साल हो गए हैं. इससे पता चलता है कि मतदाता सूची संशोधन के दौरान बीएलओ कैसे काम करते हैं."

पवन खेड़ा ने सवाल उठाया कि चुनाव कराना और वोटर लिस्ट को दुरुस्त रखना किसकी जिम्मेदारी है, कांग्रेस की, राहुल गांधी की या फिर पवन खेड़ा की. ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है. पवन खेड़ा ने कहा कि हम मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट और महाराष्ट्र के मतदाता बूथ की सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं और हमें इनमें से कुछ भी नहीं मिल रहा है. इसीलिए हम इसे 'वोट चोरी' कहते हैं.

उन्होंने कहा, "आज जो सवाल अमित मालवीय ने उठाया, पिछले महीने अनुराग ठाकुर ने उठाया या हम लगातार उठा रहे हैं, ये सवाल चुनाव आयोग और उसकी कार्यप्रणाली पर उठ रहे हैं. इसीलिए कांग्रेस इसमें पारदर्शिता की मांग कर रही है.'' उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक्सपोज हो गया है. बिहार में एसआईआर पर कांग्रेस नेता ने कहा कि जो लोग जिंदा हैं, उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान ऐसे कई लोग मिले, जिन्होंने अपनी व्यथा बताई. ये क्या तरीका है?

इससे पहले, अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया था, ''राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' का शोर मचाया, लेकिन ये बताना भूल गए कि उनकी मां सोनिया गांधी ने भारतीय नागरिक बनने से पहले ही भारत की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा लिया था. वैसे ही अब ये बात भी सामने आई है कि गांधी परिवार से अपनी नजदीकी दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ने वाले कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के पास जंगपुरा और नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्रों में दो सक्रिय ईपीआईसी नंबर हैं.'' इस पोस्ट में अमित मालवीय ने पवन खेड़ा के दो ईपीआईसी नंबर, जंगपुरा में एक्सएचसी1992338 और नई दिल्ली में एसजेई0755967 का जिक्र करते हुए लिखा कि अब चुनाव आयोग को यह जांच करनी है कि पवन खेड़ा के पास दो सक्रिय ईपीआईसी नंबर कैसे हैं. क्या उन्होंने कई बार मतदान किया जो चुनावी कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन है.