Kal Ka Mausam, October 11, 2025: देशभर में कैसा रहेगा कल का मौसम? कहां लौटेगा मानसून, किन राज्यों से होगी बारिश की विदाई

(Photo Credits ANI)

Tomorrow's weather, October 11, 2025: देश भर में मानसून अब धीरे-धीरे पीछे हट रहा है, जिससे कई राज्यों में तापमान में गिरावट और शुष्क मौसम की स्थिति बनी हुई है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, शुक्रवार, 10 अक्टूबर, 2025 तक, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों से मानसून पूरी तरह से विदा हो जाएगा. अगले तीन-चार दिनों में झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में भी बारिश बंद हो जाएगी. बदलते मौसम का लोगों, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, जिन्हें सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

दिल्ली में कल का मौसम: दिल्ली-एनसीआर में 11 अक्टूबर को मौसम साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. मौसम विभाग के अनुसार, 13 अक्टूबर तक बारिश की कोई संभावना नहीं है.

उत्तर प्रदेश में कल का मौसम: यूपी में 11 अक्टूबर मौसम पूरी तरह साफ रहेगा और तेज धूप खिलने से गर्मी बढ़ सकती है. 13 से 15 अक्टूबर तक पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, तेज हवाएं चलेंगी और बारिश की कोई संभावना नहीं है.

बिहार में कल का मौसम: मानसून की वापसी की प्रक्रिया जारी है. अगले 2-3 दिनों में बारिश पूरी तरह थम जाएगी. दिन में धूप और रात में हल्की ठंड रहेगी, न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा.

उत्तराखंड में कल का मौसम: उत्तराखंड में 15 अक्टूबर तक मौसम साफ़ रहेगा. केदारनाथ में तीन दिनों की बारिश और बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई है और तापमान 10 डिग्री के आसपास बना हुआ है.

हिमाचल प्रदेश में कल का मौसम: हिमाचल प्रदेश में भी आने वाले दिनों में मौसम शुष्क और ठंडा रहेगा, जहां ऊंचाई वाले इलाकों में न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. पर्यटकों को सुबह के कोहरे से सावधान रहने की सलाह दी गई है.