Kal Ka Mausam, 9 September 2025: कल इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें देशभर के मौसम का हाल

Representational Image | PTI

Kal Ka Mausam, 9 September 2025: मानसून इस बार उत्तर और मध्य भारत में रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है. पहाड़ों पर लैंडस्लाइड से तबाही मची हुई है तो मैदानों मर बाढ़ का कहर है. मौसम विभाग (IMD) ने एक बार फिर से कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है. बात करें कल के मौसम की तो, 9 सितंबर को राजस्थान और गुजरात के लोग भारी बारिश से जूझेंगे, वहीं यूपी-बिहार के लोग गर्मी से परेशान रहेंगे. दिल्ली-एनसीआर और पंजाब-हरियाणा में बारिश से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी. आइए जानते हैं 9 सितंबर 2025 को देशभर के मौसम का हाल.

कल का मौसम दिल्ली-NCR

दिल्ली-एनसीआर में कल यानी 9 सितंबर को मौसम सामान्य रहेगा. आंशिक बादल छाए रहने के साथ ही हल्की फुहारें या छींटे पड़ सकते हैं, लेकिन तेज बारिश की संभावना नहीं है. तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा. वहीं, 10 और 11 सितंबर को भी दिल्ली में भारी बारिश के आसार नहीं हैं.

कल का मौसम उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से छिटपुट बारिश हुई है लेकिन इससे गर्मी से राहत नहीं मिल पाई है. मौसम विभाग के अनुसार, 11 सितंबर से प्रदेश में भारी बारिश का नया दौर शुरू होगा. सबसे पहले तराई के जिलों में असर दिखेगा और फिर 12-13 सितंबर को पश्चिमी और पूर्वी यूपी में बारिश तेज हो सकती है. लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है.

कल का मौसम बिहार

बिहार में बारिश की कमी से गर्मी एक बार फिर बढ़ने लगी है. कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई है, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं दिखा. मौसम विभाग का कहना है कि 8 से 13 सितंबर तक राज्य में अलग-अलग जगहों पर हल्की से भारी बारिश हो सकती है.

कल का मौसम राजस्थान

राजस्थान में कल यानी 9 सितंबर को भारी से बहुत अति बारिश होने की संभावना है, जिसको लेकर कई जिलों में मौसम विभाग ने रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के मुताबिक, सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा, उदयपुर और जालोर में भारी से भारी बारिश के आसार हैं. जैसलमेर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भी भारी बारिश का अनुमान है.

कल का मौसम पंजाब

पंजाब इस समय बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है. राज्य में अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है. हालांकि, अगले दो-तीन दिनों तक बारिश से राहत मिलेगी.

कल का मौसम हरियाणा

हरियाणा में भी मौसम लगभग इसी तरह का रहेगा क्योंकि दिल्ली-एनसीआर से सटे होने के कारण यहां भी 9 और 10 सितंबर को बारिश नहीं होगी.

कल का मौसम महाराष्ट्र

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने रविवार को कहा कि महाराष्ट्र के कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक हल्की से भारी बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने बताया कि गुजरात से बंगाल की खाड़ी तक एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण विदर्भ क्षेत्र में गरज और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है.

कल का मौसम गुजरात

मौसम विभाग ने गुजरात में 14 सितंबर तक मध्यम से भारी बारिश का अनुमान जताया है. कच्छ, पाटन, बनासकांठा में भारी बारिश की संभावना के चलते रेड अलर्ट जारी किया गया है. वहीं मोरबी, सुरेंद्रनगर समेत कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है. पोरबंदर, जूनागढ़, राजकोट, मेहसाणा और साबरकांठा में भारी बारिश की संभावना है. इसके अलावा, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, अहमदाबाद, गांधीनगर, अरावली, खेड़ा, आणंद, वडोदरा, सूरत, नवसारी, वलसाड सहित कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 8 से 14 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना है. नागालैंड और मणिपुर में 11-12 सितंबर को तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.