Kal Ka Mausam, 6 September 2025: दिल्ली, उत्तराखंड सहित इन राज्यों में कल होगी भारी बारिश, जानें देशभर के मौसम का हाल

Representational Image | PTI

Kal Ka Mausam, 6 September 2025: देशभर में मानसून अब भी सक्रिय है और कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 6 सितंबर के लिए कई राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. अपने लेटेस्ट वेदर बुलेटिन में भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कई राज्यों के लिए चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है. विशेष रूप से, उत्तर भारत हाल के दिनों में लगातार बारिश और विनाशकारी बाढ़ से जूझ रहा है. पंजाब में, भीषण बाढ़ के कारण 37 लोगों की जान चली गई, जो दशकों में सबसे खराब बाढ़ संकटों में से एक है. राजधानी दिल्ली भी यमुना नदी में खतरनाक जल स्तर से जूझ रही है. आइए जानते हैं अलग-अलग राज्यों का मौसम कैसा रहेगा.

कल का मौसम दिल्ली-एनसीआर

दिल्ली में कल यानी 6 सितंबर को मध्यम से भारी बारिश की संभावना है. राजधानी में बाढ़ से हालात बिगड़ चुके हैं. आईटीओ, लक्ष्मीनगर और गीता कॉलोनी जैसे निचले इलाकों में राहत शिविर लगाए जा रहे हैं.

कल का मौसम उत्तर प्रदेश

यूपी में कल बारिश से राहत मिल सकती है, लेकिन दिल्ली से सटे जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. हालांकि, 10-11 सितंबर को पूर्वी यूपी में भारी बारिश का अलर्ट है. आगरा, गोरखपुर, सीतापुर, अलीगढ़ और मथुरा जैसे जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं.

कल का मौसम बिहार

बिहार में 6 सितंबर को बारिश की संभावना न के बराबर है. केवल उत्तरी इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है. हालांकि, 11 से 18 सितंबर के बीच कई जिलों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश का अनुमान है.

कल का मौसम राजस्थान

6 सितंबर को पूर्वी राजस्थान और 7 सितंबर को दक्षिण-पश्चिम राजस्थान में भारी वर्षा हो सकती है.

कल का मौसम पंजाब

पंजाब में कल बारिश से राहत मिलेगी, लेकिन बाढ़ की वजह से लोगों की परेशानियां कम नहीं होंगी. अब तक 43 लोगों की जानें जा चुकी हैं और राहत-बचाव अभियान जारी है.

कल का मौसम उत्तराखंड

6 और 7 सितंबर को उत्तराखंड में पर्वतीय इलाकों में भूस्खलन और सड़क अवरुद्ध होने का खतरा बना हुआ है.

कल का मौसम हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश में कल बारिश से कुछ राहत रहेगी. प्रदेश में कई जगहों पर हल्की बारिश का अनुमान है.

कल का मौसम नॉर्थ ईस्ट

6-7 और 10-11 सितंबर को असम और मेघालय में, जबकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 6-7 सितंबर को भारी बारिश का अनुमान है. अरुणाचल प्रदेश में 6 से 9 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहेगा.

कल का मौसम दक्षिण भारत

6 सितंबर को तमिलनाडु में बारिश होगी, जबकि 9-10 सितंबर को केरल और माहे में भारी वर्षा की संभावना है. तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में अगले पांच दिनों तक तेज हवाएं चल सकती हैं.

कल का मौसम महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में बारिश फिर से तेज होने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, कोंकण, घाटमाथा और उत्तरी महाराष्ट्र में भारी बारिश की संभावना है. मराठवाड़ा में भी बारिश का जोर दिखेगा. राज्य के अन्य हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जाएगी.

कल का मौसम गुजरात

गुजरात में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है और अगले दो दिनों तक राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने इस संबंध में रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए हैं. बनासकांठा, साबरकांठा, मेहसाणा, अरावली और सुरेंद्रनगर इन जिलों में भारी से भारी बारिश की संभावना है.