Weather Forecast Today: उत्तर भारत में भीषण गर्मी के बीच मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु समेत अन्य शहरों में आज कैसा रहेगा मौसम, IMD से जानें वेदर का ताज अपडेट

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Weather Forecast Today, April 13: सोमवार, 13 अप्रैल 2026 को भारत के अधिकांश हिस्सों में चिलचिलाती धूप और गर्म मौसम का अनुभव हो रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के कई क्षेत्रों में तापमान सामान्य से 3°C से 6°C अधिक दर्ज किया गया है. प्रमुख महानगरों में आज बारिश की संभावना नगण्य है, जिससे आम जनता को भीषण गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है.

प्रमुख महानगरों का मौसम डिटेल्स

आज के पूर्वानुमान के अनुसार विभिन्न शहरों की स्थिति इस प्रकार है:

गर्मी के प्रति सावधानी और स्वास्थ्य सलाह

बढ़ते तापमान को देखते हुए विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। गर्मी और लू (heat wave) से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और शरीर को हाइड्रेटेड रखने पर जोर दिया गया है. राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हीट वेव की स्थिति बनी हुई है, जहाँ प्रशासन ने विशेष अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले कुछ दिनों तक उत्तर और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में शुष्क मौसम जारी रहने की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में जरूर कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश या बर्फबारी देखी जा सकती है, लेकिन मैदानी इलाकों में फिलहाल राहत के आसार कम हैं.