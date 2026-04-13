Weather Forecast Today: उत्तर भारत में भीषण गर्मी के बीच मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु समेत अन्य शहरों में आज कैसा रहेगा मौसम, IMD से जानें वेदर का ताज अपडेट

Weather Forecast Today, April 13: सोमवार, 13 अप्रैल 2026 को भारत के अधिकांश हिस्सों में चिलचिलाती धूप और गर्म मौसम का अनुभव हो रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के कई क्षेत्रों में तापमान सामान्य से 3°C से 6°C अधिक दर्ज किया गया है. प्रमुख महानगरों में आज बारिश की संभावना नगण्य है, जिससे आम जनता को भीषण गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है.
प्रमुख महानगरों का मौसम डिटेल्स
आज के पूर्वानुमान के अनुसार विभिन्न शहरों की स्थिति इस प्रकार है:
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मुंबई: शहर में मौसम गर्म और उमस भरा है। वानखेड़े स्टेडियम में आज होने वाले मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मैच के लिए मौसम पूरी तरह साफ रहने का अनुमान है और बारिश की कोई संभावना नहीं है. यह भी पढ़े: Weather Forecast Today, April 12: देश में गर्मी का प्रकोप बढ़ा, जानें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई समेत अन्य राज्यों में आज कैसा रहेगा मौसम का हाल
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दिल्ली: राजधानी में आसमान में धुंध छाई हुई है. यहाँ अधिकतम तापमान 37°C तक पहुंचने की उम्मीद है, जिससे गर्मी बढ़ेगी.
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हैदराबाद: यहाँ गर्मी का असर सबसे अधिक देखा जा रहा है, जहाँ अधिकतम तापमान 40°C तक जा सकता है।
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बेंगलुरु और चेन्नई: इन शहरों में भी आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। चेन्नई में बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।
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कोलकाता: यहाँ भी धुंध के साथ उमस बनी हुई है, और तापमान में कोई बड़ी राहत नहीं है।
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शिमला: मैदानी इलाकों के विपरीत, पहाड़ी शहर शिमला में मौसम अपेक्षाकृत सुहावना है। यहाँ अधिकतम तापमान 13°C के आसपास रहने का अनुमान है।
गर्मी के प्रति सावधानी और स्वास्थ्य सलाह
बढ़ते तापमान को देखते हुए विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। गर्मी और लू (heat wave) से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और शरीर को हाइड्रेटेड रखने पर जोर दिया गया है. राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हीट वेव की स्थिति बनी हुई है, जहाँ प्रशासन ने विशेष अलर्ट जारी किया है.
मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले कुछ दिनों तक उत्तर और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में शुष्क मौसम जारी रहने की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में जरूर कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश या बर्फबारी देखी जा सकती है, लेकिन मैदानी इलाकों में फिलहाल राहत के आसार कम हैं.