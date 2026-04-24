Weather Forecast Today, April 24, 2026: दिल्ली-यूपी में भीषण गर्मी का अलर्ट, दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना, जानें Mumbai में आज कैसा रहेगा मौसम

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Weather Forecast Today, April 24, 2026: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के नवीनतम पूर्वानुमान के अनुसार, आज देश के अधिकांश हिस्सों में मौसम के अलग-अलग रूप देखने को मिलेंगे. जहां उत्तर और मध्य भारत के कई राज्य भीषण गर्मी और लू (Heatwave) की चपेट में हैं, वहीं दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है.

उत्तर भारत: दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में लू का प्रकोप

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज आसमान साफ रहेगा और तेज धूप के कारण तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है. मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है. दिल्ली में अधिकतम तापमान 41°C से 44°C के बीच रहने का अनुमान है. शुष्क हवाओं के कारण लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है. यह भी पढ़े: Weather Forecast Today, April 23: दिल्ली-मुंबई में छाए रहेंगे बादल, कोलकाता में आंधी-तूफान की संभावना; जानें अपने शहर का हा

पश्चिम भारत: मुंबई में उमस भरी गर्मी

मुंबई और कोंकण क्षेत्र में आज मौसम मुख्य रूप से साफ और धूप वाला रहेगा. हालांकि, समुद्र की ओर से आने वाली हवाओं के कारण उमस (Humidity) का स्तर काफी अधिक रह सकता है. मुंबई में अधिकतम तापमान 34°C के आसपास रहने की संभावना है. विभाग के अनुसार, फिलहाल बारिश के आसार कम हैं, लेकिन तटीय इलाकों में गर्मी का अहसास ज्यादा होगा.

दक्षिण और पूर्व भारत: बारिश और गरज की संभावना

बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई जैसे दक्षिणी शहरों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और शाम के समय हल्की बारिश की संभावना जताई गई है. विशेष रूप से बेंगलुरु में गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, जिससे तापमान में मामूली गिरावट आ सकती है. दूसरी ओर, कोलकाता और पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों में उमस के साथ-साथ छिटपुट बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने का पूर्वानुमान है.

पहाड़ी इलाकों का हाल: शिमला में सुहावना मौसम

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम अपेक्षाकृत ठंडा बना रहेगा. हालांकि, यहां भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है. शिमला में अधिकतम तापमान 30°C के करीब रह सकता है, जो मैदानी इलाकों की तुलना में काफी राहत देने वाला है.

नागरिकों के लिए सावधानी और सुझाव

IMD ने बढ़ते तापमान को देखते हुए विशेष रूप से बुजुर्गों और बच्चों को पर्याप्त पानी पीने और सीधे धूप के संपर्क से बचने की सलाह दी है. किसानों को भी सलाह दी गई है कि वे मौसम की स्थिति को देखते हुए ही अपनी फसलों की सिंचाई और कटाई का प्रबंधन करें. यात्री अपनी यात्रा योजना बनाने से पहले स्थानीय मौसम बुलेटिन जरूर देख लें.