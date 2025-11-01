'कमजोर शासन से बदल जाती हैं सरकारें', NSA अजीत डोभाल ने श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश का दिया उदाहरण

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने शुक्रवार को कहा कि किसी भी देश को बनाने और उसे सुरक्षित रखने में 'शासन' (Governance) यानी सरकार चलाने के तौर-तरीके का बहुत बड़ा हाथ होता है.

राष्ट्रीय एकता दिवस (Rashtriya Ekta Diwas) पर एक लेक्चर देते हुए उन्होंने कहा कि आज के समय में शासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती आम आदमी को संतुष्ट रखना है.

डोभाल ने कहा, "आम आदमी अब पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो गया है और उसकी उम्मीदें (aspirations) भी बढ़ गई हैं. सरकार का भी फायदा इसी में है कि वह आम आदमी को संतुष्ट रखे."

कमजोर सरकारें गिर जाती हैं

NSA डोभाल ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि कमजोर शासन (Weak Governance) की वजह से सरकारें बदल सकती हैं या गिर सकती हैं. उन्होंने इसका उदाहरण देते हुए बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल का जिक्र किया, जहां कमजोरियों के चलते गलत तरीकों (Non-institutional Methods) से सरकारें बदल दी गईं.

उन्होंने कहा, "एक देश की असली ताकत उसके शासन में होती है."

मोदी सरकार की तारीफ और भ्रष्टाचार पर लगाम

अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गवर्नेंस मॉडल की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा, "भारत इस वक्त एक बहुत बड़े बदलाव (orbital shift) से गुजर रहा है. यह बदलाव सिर्फ सरकार या समाज के ढांचे में ही नहीं, बल्कि दुनिया में भारत की जगह को लेकर भी है."

#WATCH | Delhi | Speaking on governance at a lecture on Rashtriya Ekta Diwas, NSA Ajit Doval says, "...What has happened that while democracy has proved to be one of the most effective and one of the most enduring systems of governance, it has created its own problems. It leads… pic.twitter.com/YXnkURcPad — ANI (@ANI) October 31, 2025

उन्होंने यह भी बताया कि मौजूदा सरकार ने संस्थागत भ्रष्टाचार (institutional corruption) को रोकने के लिए कई बड़े बदलाव किए हैं और शायद आगे भी इस पर कदम उठाए जाएंगे.

#WATCH | Delhi | Speaking on governance at a lecture on Rashtriya Ekta Diwas, NSA Ajit Doval says, "...I take a capsule of the same last ten years... The facts are facts, and they cannot be disputed. Terrorism in this country has been effectively countered. We had a major… pic.twitter.com/JWtXySch9u — ANI (@ANI) October 31, 2025

सरदार पटेल को किया याद

डोभाल ने सरदार वल्लभभाई पटेल को याद करते हुए कहा कि जब भी कोई बड़ा बदलाव आता है, तो आपकी नजर बिल्कुल साफ होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि पटेल जी ने आजादी की लड़ाई में गांधीजी का साथ दिया और आजादी के बाद 500 से ज्यादा रियासतों को एक करके देश को जोड़ा.

NSA ने यह भी कहा कि देश में IAS-IPS जैसी 'अखिल भारतीय सेवाओं' (All-India services) का जो मजबूत ढांचा है, वह भी सरदार पटेल की ही देन है.

अच्छे शासन के लिए महिलाएं और टेक्नोलॉजी जरूरी

अजीत डोभाल ने अच्छे शासन के लिए कुछ और जरूरी बातों पर भी जोर दिया: