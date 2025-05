'पानी रोका तो हम तुम्हारी सांसें रोक देंगे', खुलेआम आतंकी हाफिज सईद की भाषा बोलने लगी PAK आर्मी | Video

पाकिस्तान की सेना ने एक बार फिर भारत के खिलाफ उकसावे वाली भाषा का इस्तेमाल किया है.

पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत को धमकी दी कि “अगर आपने हमारा पानी रोका… तो हम आपकी सांस रोक देंगे.” यह बयान सुनते ही हर किसी को याद आ गया लश्कर-ए-तैयबा के सरगना और 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का वही पुराना वीडियो जिसमें उसने ठीक यही शब्द कहे थे. इस बयान से एक बार फिर साफ हो गया है कि पाकिस्तान की सेना और आतंकवादियों की भाषा एक जैसी है.

पाकिस्तान के बड़े शहरों में दिनदहाड़े घूमते हैं आतंकवादी, एस जयशंकर बोले इसमें सरकार और सेना दोनों शामिल.

जनरल अहमद शरीफ की धमकी ने एक बार फिर दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि

क्या पाकिस्तान की सेना अब खुलेआम आतंकवादियों के शब्दों का इस्तेमाल करने लगी है?

हाफिज सईद, जिसे अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया गया है, उसी के शब्द सेना का प्रवक्ता बोल रहा है. तुम हमारा पानी बंद कर दोगे हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे../ क्या ये भाषा किसी जिम्मेदार देश की सेना की हो सकती है?

🔴#BREAKING Pakistani military spokesperson @OfficialDGISPR is at a university in Pakistan delivering hate and violence-encouraging speeches against India echoing what terrorist Hafiz Saeed said some years ago !

Shameful! pic.twitter.com/W7ckNPePOH

— Taha Siddiqui (@TahaSSiddiqui) May 22, 2025