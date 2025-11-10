हमने सड़क पर इंसान का हाथ पड़ा देखा... दिल्ली ब्लास्ट के बाद चश्मीदों ने बताई आंखो देखी, जांच अधिकारियों ने दिया ये अपडेट

Car Blast near Red Fort | PTI

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के दिल में मौजूद लाल किले के पास सोमवार शाम अचानक हुए कार धमाके ने पूरे देश को हिला कर रख दिया. मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास खड़ी एक कार में तेज आवाज के साथ धमाका हुआ और देखते ही देखते आग की लपटें उठने लगीं. हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 16 लोग गंभीर रूप से घायल हैं. LNJP हॉस्पिटल में गंभीर हालत में लाए गए 24 लोगों में से 8 ने दम तोड़ दिया. बाकी मरीजों का इलाज जारी है.

दिल्ली पुलिस ने धमाके के बाद एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. कार के बारे में जानकारी मिली है कि यह एक Hyundai i20 थी, जिसमें 2-3 लोग सवार थे. धमाका कार के पीछे के हिस्से में हुआ और आग से कई वाहन तक प्रभावित हुए.

धमाका या आतंकी हमला? जांच के लिए NIA पहुंची

धमाके की जानकारी मिलते ही दमकल की 7 गाड़‍ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया. वहीं, NIA और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में अमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है.

हालांकि अधिकारियों का कहना है कि अभी धमाके की वजह स्पष्ट नहीं है. किसी तरह का गड्ढा या छर्रे नहीं मिले, जिससे आंतरिक खराबी या कम तीव्रता वाला विस्फोट होने की भी आशंका है.

क्या बड़ी साजिश का हिस्सा?

धमाके से कुछ ही घंटे पहले पुलिस ने फरीदाबाद 2,900 किलो संदिग्ध अमोनियम नाइट्रेट एक आतंक मॉड्यूल से बरामद किया था. जांच एजेंसियों को आशंका है कि यह हमला दिल्ली में दहशत फैलाने की साजिश का हिस्सा हो सकता है. हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी नतीजे पर पहुंचने में अभी वक्त लगेगा.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताई आंखों देखी

स्थानीय निवासी राजधर पांडे ने कहा, “पहले तेज धमाका सुना, फिर घर से बाहर निकला तो कार से आग की लपटें उठ रही थीं.” एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने कहा, "“हमने सड़क पर इंसान का हाथ पड़ा देखा, हम दंग रह गए.” धमाके की तीव्रता ऐसी थी कि 150 मीटर दूर तक गाड़‍ियां फेंकी गईं और स्ट्रीटलाइट्स टूट गईं.

दिल्ली, यूपी, मुंबई और राजस्थान में हाई अलर्ट

घटना के तुरंत बाद दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. बाजारों, मॉल्स और प्रमुख स्थलों पर पुलिस और सुरक्षा बल तैनात हैं. इसी के साथ उत्तर प्रदेश, मुंबई और राजस्थान में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है. UP पुलिस ने धार्मिक स्थलों और बॉर्डर इलाकों में गश्त और चेकिंग बढ़ा दी है.