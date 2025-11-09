हमें घुसपैठियों की जरूरत नहीं, सासाराम के युवाओं और लखपति दीदी के वोट से जीत जाएंगे: अमित शाह

सासाराम, 9 नवंबर : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को सासाराम में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए महागठबंधन पर जोरदार प्रहार किया. उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव की 'वोटर अधिकार यात्रा' का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बना लिया है. हमें घुसपैठियों के वोट नहीं चाहिए. हम तो सासाराम के युवाओं और लखपति दीदी के वोट से जीतने आए हैं.

अमित शाह ने कहा, "चुनाव के पहले चरण में ही लालू की पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया. पहले चरण में ही तय हो चुका है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने वाली है. मगर सासाराम वालों! याद रखिए, जरा सी भी गलती हुई तो जंगलराज फिर लौट आएगा. लालटेन वालों को बिहार में आने मत देना वरना आगे बढ़ रहा बिहार फिर जंगलराज से तहस-नहस हो जाएगा." यह भी पढ़ें : ये काम तेजस्वी यादव कर सकते हैं पर हम नहीं, औरंगाबाद में राजनाथ सिंह ने ऐसा क्यों कहा?

उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले राहुल और तेजस्वी ने घुसपैठियों को बचाने के लिए निकाली थी. घुसपैठिए हमारे युवाओं की नौकरियां छीन रहे हैं, गरीबों के हिस्से के राशन में अपना हिस्सा ले रहे हैं और साथ ही देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन रहे हैं. राहुल और तेजस्वी जो करना चाहें, उन्हें करने दें. मैं आज सासाराम की धरती से यह कहकर जाता हूं कि हम बिहार और देश से एक-एक घुसपैठिए को चुन-चुनकर निकालेंगे.

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उन्होंने (राहुल और तेजस्वी) घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बना लिया है. हमें घुसपैठियों के वोट नहीं चाहिए. हम तो सासाराम के युवाओं और लखपति दीदी के वोट से जीतने आए हैं. आपने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार को बार-बार वोट दिया है और बिहार में बहुत बदलाव भी आया है. अगले पांच साल में हम पूरे बिहार को विकसित राज्य बनाने का काम करेंगे. अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, "एनडीए के खिलाफ एक महाठगबंधन भी लड़ रहा है, लेकिन वे हमारे खिलाफ कम और एक-दूसरे के खिलाफ ज्यादा लड़ रहे हैं. एनडीए पांच पांडवों की तरह एकजुट होकर लड़ रहा है. हमारी एकता आने वाले दिनों में जीत का संकल्प है."

उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि जब केंद्र में सोनिया-मनमोहन की सरकार थी, तब आतंकवादी देश में घुसकर हमारी धरती को लहूलुहान करके भाग जाते थे और कोई पूछने वाला नहीं था. जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो स्थिति बदल गई. उरी में हमला हुआ,\ तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की. पुलवामा हमले के बाद हमने एयरस्ट्राइक की. पहलगाम में हमारे यात्रियों को धर्म पूछकर मारा तो 22 दिन के भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर हमने आतंकियों का सफाया किया. आगे भी अगर आतंकी गोली चलाएंगे तो हम गोली का जवाब गोले से देंगे.

गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और राजद पर कटाक्ष करते हुए कहा कि लालू-राबड़ी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं. मैं दोनों को कहना चाहता हूं, न लालू यादव का बेटा मुख्यमंत्री और न ही सोनिया गांधी का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा. पटना में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार हैं और दिल्ली में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी हैं. कोई वैकेंसी नहीं है, इसलिए निरर्थक प्रयास मत कीजिए.