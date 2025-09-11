उपराष्ट्रपति बनने के बाद CP राधाकृष्णन ने महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से दिया इस्तीफा, गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत को सौंपा गया अतिरिक्त कार्यभार

(Photo Credits Twitter)

VP CP Radhakrishnan Resigns as Maharashtra Governor: भारत के नव-निर्वाचित उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है. उनके इस्तीफे के बाद, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत (Governor Acharya Devvrat) को महाराष्ट्र का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। इस संबंध में राष्ट्रपति भवन की ओर से एक आधिकारिक प्रेस नोट जारी किया गया.

राधाकृष्णन का महाराष्ट्र राज्यपाल पद से इस्तीफा

प्रेस नोट में कहा गया है: श्री सी.पी. राधाकृष्णन द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के कारण महाराष्ट्र के राज्यपाल का पद छोड़ने के फलस्वरूप, भारत के राष्ट्रपति ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को, अपने वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ, महाराष्ट्र के राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया है. यह भी पढ़े: Who Is CP Radhakrishnan? कौन हैं भारत के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन? जानें उनके बारे में बड़ी बातें

देवव्रत दोनों राज्यों की जिम्मेदारी निभाएंगे

इस आदेश के तहत आचार्य देवव्रत अब दोनों राज्यों गुजरात और महाराष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करेंगे, जब तक कि महाराष्ट्र के लिए नया राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाता.

NDA की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे राधाकृष्णन

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने सी.पी. राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था. उन्होंने इस चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी को हराया.