Pune News: पुणे में अतिक्रमण विभाग की कार्रवाई का विरोध, फेरीवालों ने नगर निगम कर्मचारियों पर बोला हमला; देखें VIDEO

Pune News: पुणे के रामटेकड़ी-सय्यदनगर क्षेत्र में फुटपाथ पर सब्जी बेचने वाले फेरीवालों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि पुणे नगर निगम (PMC) के अतिक्रमण विभाग की टीम फुटपाथ पर अवैध रूप से लगाए गए ठेलों और फेरीवालों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची थी. इस कार्रवाई को लेकर फेरीवाले भड़क गए और हिंसक विरोध पर उतर आए. इसके बाद अधिकारियों और कर्मचारियों पर पत्थरों से हमला कर दिया गया, जिसमें एक नगर निगम कर्मचारी घायल हो गया.

हमले का वीडियो भी सामने आया है. इस वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे फेरीवाले नगर निगम के कर्मचारियों पर हमला कर रहे हैं. पत्थरबाज़ी होती दिख रही है और कर्मचारी खुद को बचाते हुए मौके से भागते नजर आ रहे हैं. यह भी पढ़े: Pune Metro Line 3: पुणे ट्रैफिक से राहत के लिए बड़ा कदम, शिवाजीनगर-हिंजावाड़ी रूट पर मेट्रो लाइन 3 ने पूरा किया पहला ट्रायल रन

In the Ramtekdi-Sayyednagar area, vendors selling vegetables on the footpath violently resisted action by the Pune Municipal Corporation's (PMC) encroachment department. As officials moved in to curb illegal hawking, they were attacked with stones. #PMCAction #IllegalHawking… pic.twitter.com/5QZUtyO4Um

