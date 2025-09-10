VIDEO: फिल्लौर-लुधियाना हाईवे पर चलती ऑटो में लूट की कोशिश, बहादुर महिला की हिम्मत के चलते दो लुटेरे गिरफ्तार; देखें वीडियो

(Photo Credits Midday)

Phillaur-Ludhiana Highway Loot Video: फिल्लौर-लुधियाना हाईवे पर एक महिला की हिम्मत और सूझबूझ ने दो लुटेरों को लूटपाट से रोक दिया. घटना उस समय हुई, जब महिला ऑटो रिक्शा में सफर कर रही थी। अचानक दो लुटेरों ने उसे लूटने की कोशिश की, लेकिन महिला ने घबराने की बजाय ऑटो को मजबूती से पकड़ लिया. इसी दौरान ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया.

बहादुरी महिला की तारीफ़

ऑटो पलटने के बाद भी महिला ने अपनी बहादुरी नहीं छोड़ी और तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है. महिला की हिम्मत की सोशल मीडिया पर भी खूब तारीफ हो रही है. लोग इस महिला को बहादूर ही नहीं. बल्कि उसे उसके इस साहस की दांत दे रहे हैं. यह भी पढ़े: Woman Rescues Huge Snake: बहादुर महिला ने जाल में फंसे सांप तालाब से किया रेस्क्यू, नेट काटकर सिर को निकाला

ऑटो में महिला से लूट की कोशिश

A brave woman stopped a robbery while traveling in a moving auto on the Phillaur–Ludhiana highway. She held on tightly to the auto to protect herself, which caused it to flip over. Because of her actions, the police were able to catch the two robbers. Source: X #Jalandhar… pic.twitter.com/rmPOtiSSKP — Mid Day (@mid_day) September 10, 2025

महिला लोगों के लिए बनी मिशाल!

यह घटना इस बात का उदाहरण है कि साहस और जागरूकता से किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना किया जा सकता है. महिला की इस वीरता ने न केवल उसे सुरक्षित रखा, बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणा बन गई है.