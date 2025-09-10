VIDEO: फिल्लौर-लुधियाना हाईवे पर चलती ऑटो में लूट की कोशिश, बहादुर महिला की हिम्मत के चलते दो लुटेरे गिरफ्तार; देखें वीडियो
Phillaur-Ludhiana Highway Loot Video: फिल्लौर-लुधियाना हाईवे पर एक महिला की हिम्मत और सूझबूझ ने दो लुटेरों को लूटपाट से रोक दिया.  घटना उस समय हुई, जब महिला ऑटो रिक्शा  में सफर कर रही थी। अचानक दो लुटेरों ने उसे लूटने की कोशिश की, लेकिन महिला ने घबराने की बजाय ऑटो को मजबूती से पकड़ लिया. इसी दौरान ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया.

बहादुरी महिला की तारीफ़

ऑटो पलटने के बाद भी महिला ने अपनी बहादुरी नहीं छोड़ी और तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है. महिला की हिम्मत की सोशल मीडिया पर भी खूब तारीफ हो रही है. लोग इस महिला को बहादूर ही नहीं. बल्कि उसे उसके इस साहस की दांत दे रहे हैं.

ऑटो में महिला से लूट की कोशिश

महिला लोगों के लिए बनी मिशाल!

यह घटना इस बात का उदाहरण है कि साहस और जागरूकता से किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना किया जा सकता है. महिला की इस वीरता ने न केवल उसे सुरक्षित रखा, बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणा बन गई है.