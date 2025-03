क्रूरता की हदें पार! बिल्ली ने रास्ता काटा, तो भड़की महिला ने पीट-पीटकर ले ली जान, वीडियो वायरल होने के बाद केस दर्ज

मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के भोजपुर क्षेत्र में एक महिला और उसके दोस्तों द्वारा एक बिल्ली को बेरहमी से मारने और फिर उसे जलाने का मामला सामने आया है. इन लोगों ने यह अमानवीय कृत्य इसलिए किया क्योंकि वे मानते थे कि बिल्ली उनके रास्ते से गुजरने के कारण उन्हें "बुरा भाग्य" मिलेगा. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस और वन विभाग ने मामले में संज्ञान लिया.

एफआईआर के अनुसार, 30 वर्षीय प्रिया, जो भोजपुर थाना क्षेत्र के लालूवाला गांव की रहने वाली है, अपने दोस्तों के साथ इस घटना को अंजाम दिया. आरोपियों ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाया और इसे राजीव सिंह नाम के व्यक्ति के सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर दिया. वीडियो में देखा गया कि ये लोग पहले बिल्ली को बेरहमी से पीटते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है. इसके बाद पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया जाता है.

वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, दिल्ली को जब यह वीडियो ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुआ तो उन्होंने तुरंत वन विभाग को जानकारी दी. इसके बाद वन अधिकारियों ने इस मामले में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत केस दर्ज किया, जिसके अंतर्गत दोषियों को तीन साल तक की सजा और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.

A woman and her friends in #Moradabad are accused of killing a cat deemed to bring bad fortune. The group recorded and shared the incident on social media.

They face charges under the Wildlife Protection Act, facing up to three years in prison and a Rs 1 lakh fine.

